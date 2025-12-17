Царукян пояснил свои отношения с главой UFC: «Нет неприязни, просто такая ситуация»

«Он сказал: “Я бы мог уволить его, но я этого не сделал”. Все думают, что у нас какие-то натянутые отношения. Он объяснил, что у нас нет никакой неприязни, просто сейчас такая ситуация, что за пояс подерутся Пимблетт и Гейджи», — сказал Царукян на пресс-конференции перед турниром ACB JJ.