Соннен считает, что UFC должен лишить Топурию чемпионского пояса: «Это справедливо»

В ноябре Топурия сообщил, что не будет защищать титул в начале 2026 года, ссылаясь на «сложный период» в личной жизни. В ответ UFC назначила бой за временный чемпионский пояс между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом на 24 января. На днях Топурия раскрыл характер своих проблем в публикации в социальной сети, заявив, что его шантажируют «ложными обвинениями в домашнем насилии».
"Аргумент в том, что временный пояс предназначен для тех, кто столкнулся с болезнью или травмой, если мы хотим проявить снисхождение к бесспорному чемпиону, пропускающему бои именно по причине болезни или травмы.
Как только Илия сообщает, что пропускает бои по любой причине, не попадающей под критерии болезни или травмы — его нужно лишать титула. Для временного чемпионства таких прецедентов не было. Многие бойцы не говорили правду, многие пропускали бои, ссылаясь на травмы, хотя просто не хотели выходить. Но если причина лежит вне рамок болезни или травмы, вы не соответствуете критериям. Вас должны лишить титула. Думаю, это справедливо.
Я не хочу, чтобы его лишали титула. Я на стороне Илии. Мне не нравится то, через что он проходит. Думаю, он рассказал нам больше, чем обязан. Также считаю, что он невиновен, он кажется хорошим парнем. Искренне не верю, что он мог совершить эти вещи. Тем не менее, да, его должны лишить титула. Если он не заявляет о травме и не предоставляет врачебное заключение, каким бы сомнительным оно ни могло быть — его нужно лишить пояса", — заявил Соннен в шоу Ариэля Хельвани.