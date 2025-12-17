Соннен считает, что UFC должен лишить Топурию чемпионского пояса: «Это справедливо»

Я не хочу, чтобы его лишали титула. Я на стороне Илии. Мне не нравится то, через что он проходит. Думаю, он рассказал нам больше, чем обязан. Также считаю, что он невиновен, он кажется хорошим парнем. Искренне не верю, что он мог совершить эти вещи. Тем не менее, да, его должны лишить титула. Если он не заявляет о травме и не предоставляет врачебное заключение, каким бы сомнительным оно ни могло быть — его нужно лишить пояса", — заявил Соннен в шоу Ариэля Хельвани.