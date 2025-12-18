Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царукян задушил Байдулаева в главной схватке ACBJJ 20

Первый номер рейтинг UFC в легком весе Арман Царукян и победитель Гран-при ACA в легчайшем весе Мехди Байдулаев встретились в главной схватке турнира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ 20, который прошел в Москве.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Царукян победил удущающим приемом за 12 секунд до конца поединка и стал обладателем титула «Пояса звезд» лиги ACBJJ.

Отметим, что Байдулаев вышел против звезды UFC на коротком уведомлении.

Узнать больше по теме
Absolute Championship Akhmat (ACA): история одного из лучших промоушенов России
Смешанные единоборства сегодня являются прибыльным бизнесом, привлекающим зрителей к экранам своих гаджетов. Для спортсменов же это отличная площадка для самореализации. Одной из площадок, где отечественным бойцам дают шанс на развитие, уже более 10 лет является промоушен ACA. Расскажем о нем подробнее в нашем материале.
Читать дальше