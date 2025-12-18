Царукян задушил Байдулаева в главной схватке ACBJJ 20

Царукян победил удущающим приемом за 12 секунд до конца поединка и стал обладателем титула «Пояса звезд» лиги ACBJJ.
Отметим, что Байдулаев вышел против звезды UFC на коротком уведомлении.
