Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волков победил Гончарова на турнире ACBJJ 20

Топовый тяжеловес UFC Александр Волков и бывший чемпион ACA в тяжелом дивизионе Евгений Гончаров провели схватку на турнире по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ 20, который проходит в Москве.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Поединок по грепплингу завершился победой Волкова над Гончаровым по количеству баллов.

В соглавном событии ACBJJ 20 Эдуард Вартанян одержал победу над Юсуфом Раисовым единогласным решением судей.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше