Волков победил Гончарова на турнире ACBJJ 20

Поединок по грепплингу завершился победой Волкова над Гончаровым по количеству баллов.
В соглавном событии ACBJJ 20 Эдуард Вартанян одержал победу над Юсуфом Раисовым единогласным решением судей.
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.Читать дальше