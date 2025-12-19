У Евлоева впереди сложнейшая задача: побить монстра из Англии на его территории, чтобы добраться до пояса UFC

Лерон Мерфи находится в похожей ситуации. В его послужном списке те же девять побед в UFC при нуле поражений, только, в отличие от Евлоева, британцу удалось трижды финишировать своих оппонентов. Особенно ярким получился нокаут в поединке против Аарона Пико, прошедшем 16 августа 2025-го. Тогда Мерфи поймал соперника красивым ударом локтем навстречу и вырубил наглухо. Правда, в целом, Лерона не назовешь особенно веселым бойцом: до успеха в последнем поединке он вел серию из пяти побед решением (причем в одном из случаев решение было раздельным).