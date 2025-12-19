У Евлоева впереди сложнейшая задача: побить монстра из Англии на его территории, чтобы добраться до пояса UFC

Первый номер полулегкого веса UFC из России Мовсар Евлоев, кажется, совсем скоро официально получит нового соперника. Нет, это не чемпион дивизиона Александр Волкановски, бой с которым непобежденный ингуш давно заслужил. Австралийцу предстоит защищать пояс от притязаний Диего Лопеса, которого он уже побеждал в 2025 году. Евлоеву в сложившейся ситуации остается провести еще один претендентский бой, и единственным логичным соперником для россиянина на данный момент выглядит четвертый номер рейтинга Лерон Мерфи.
Кажется, все уже решено: Евлоев и Мерфи подерутся за звание главного претендента на титул UFC в первой половине 2026 года. Как сообщает канал Upfront MMA, у которого более 153 тысяч подписчиков в социальной сети Х, этот бой состоится в грядущем марте на турнире в Лондоне. То есть, Мовсару придется побить оппонента на его же территории, что всегда крайне непросто.
Более того, именно Мерфи кажется наиболее опасным соперником для Евлоева во всем полулегком весе UFC. Но тем ценнее будет возможный успех россиянина в этом поединке и тем более весомым окажется его финальный аргумент, благодаря которому, хочется верить, в руководстве лиги больше не смогут динамить нашего бойца.
На счету Евлоева 19 побед в 19 поединках по профессионалам. В UFC ингуш провел девять поединков за без малого шесть лет и в каждом выиграл. Правда, есть нюанс: всякий раз Мовсар побеждал своих соперников решением судей, используя достаточно прагматичный стиль ведения боя, из-за чего за ним закрепилась репутация не самого зрелищного атлета.
Лерон Мерфи находится в похожей ситуации. В его послужном списке те же девять побед в UFC при нуле поражений, только, в отличие от Евлоева, британцу удалось трижды финишировать своих оппонентов. Особенно ярким получился нокаут в поединке против Аарона Пико, прошедшем 16 августа 2025-го. Тогда Мерфи поймал соперника красивым ударом локтем навстречу и вырубил наглухо. Правда, в целом, Лерона не назовешь особенно веселым бойцом: до успеха в последнем поединке он вел серию из пяти побед решением (причем в одном из случаев решение было раздельным).
Мерфи, тем не менее, можно назвать одним из самых опасных соперников для Евлоева прямо сейчас. Британец дерется дисциплинированно, спокойно и в клетке умеет делать практически все. Лерон отлично чувствует себя в стойке, хотя и бороться умеет очень неплохо. Пожалуй, по части работы на земле Мерфи кажется не таким уж опасным для Евлоева, но Мовсару точно следует быть внимательным в стойке, ведь Лерон обладает серьезной нокаутирующей мощью.