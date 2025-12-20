Видео: 46-летняя легенда UFC провел спарринг с российским бойцом на тренировке в Таиланде

46-летний Кормье достойно выглядел в тренировочном поединке против 35-летнего Вахаева.
Отметим, что Даниэль Кормье завершил карьеру в ММА в 2020 году с рекордом 22−3. На счету Мухумата Вахаева 13 выигрышей в 22 поединках в смешанных единоборствах.
Американская легенда UFC Даниэль Кормье провел спарринг с российским бойцом АСА Мухуматом Вахаевым во время тренировки в Таиланде.
46-летний Кормье достойно выглядел в тренировочном поединке против 35-летнего Вахаева.
Отметим, что Даниэль Кормье завершил карьеру в ММА в 2020 году с рекордом 22−3. На счету Мухумата Вахаева 13 выигрышей в 22 поединках в смешанных единоборствах.