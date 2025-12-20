Четверо детей, секс-скандалы и миллион евро на долгожданную свадьбу: история любви Конора Макгрегора и Ди Девлин

Сперва неизвестная девушка слила в Сеть видео, на котором Макгрегор спит в ее кровати. Этот случай измены стал первым из известных. В 2017 году сразу несколько женщин заявили, что у них была связь с Конором. Терри Мюррей добавила, что у нее ребенок от звездного спортсмена. Певица Рита Ора опубликовала фото свидания с бойцом. И это все на фоне слухов о предстоящей свадьбе звезды ММА с давней подругой.