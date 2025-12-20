Четверо детей, секс-скандалы и миллион евро на долгожданную свадьбу: история любви Конора Макгрегора и Ди Девлин

Свадьбу Конора Макгрегора и Ди Девлин поклонники ждали не один год. Даже после рождения четверых детей пара не торопилась узаконивать свои отношения. Бывший боец UFC сыграл свадьбу с давней подругой только через 17 лет после начала романа.
Как познакомились Макгрегор и Девлин
Конор Макгрегор и Ди Девлин начали общаться с 2008 года. Знакомство произошло в ночном клубе, где девушка работала официанткой. Боец ММА на тот момент не был знаменит, подрабатывал сантехником и жил на пособие по безработице. На момент встречи ему было 18 лет, а ей — 19.
Молодые люди сразу съехались. Долгое время влюбленные жили в маленькой квартире в 30 километрах от Дублина, за аренду платила девушка. Ди постоянно поддерживала бойца, следила за его диетой и режимом, решала бытовые вопросы, возила Конора на тренировки.
«У меня не было ничего, кроме нее. Она сама готовила и убиралась, следила за нашим питанием, считала в интернете калории и смотрела, какое меню лучше всего подходит бойцу. Даже когда я приходил домой уставшим после тренировок, она говорила: “Конор, я знаю, ты все сможешь”, — рассказывал Макгрегор.
Девлин никогда не смущало, что все держится на ней. Девушка верила, что у Макгрегора — большое будущее.
«Никогда даже не думала, что есть проблема. Я еду на работу, он — на тренировку. Конор тренировался каждый день и уставал больше меня. Тем более я могла вернуться домой и отключиться от работы. А он в четыре утра устраивал бои с тенью в спальне», — вспоминала Ди.
Сам Макгрегор очень переживал, что ему приходится жить на средства возлюбленной, но это послужило для него большой мотивацией. Спортсмен упорно тренировался, чтобы в будущем его избранница могла не работать. У Конора был дневник, в котором есть запись: «Скоро Ди должна уволиться с работы».
Сначала Макгрегор выступал на любительском уровне, а в марте 2008 года начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Первый контракт с UFC он заключил весной 2013-го. Успех в американском промоушене позволил ирландскому бойцу заработать миллионы и вывести на новый уровень свой вид спорта. После каждой своей победы Конор благодарил гражданскую супругу.
«Ди помогала мне всю карьеру. Если бы не она, я, вероятно, не был бы здесь. Она больше не работает, но я попросил ее помогать мне с бизнесом. Ди занимается финансами. Я мечтал об этом и горжусь ей», — говорил Печально Известный.
Измены и секс-скандалы
Макгрегор стал суперзвездой ММА. Ирландский боец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — полулегкой и легкой.
Ошеломительный успех вскружил голову Конору. Ирландец угодил в ряд неприятных секс-скандалов. Из-за этого образ счастливой пары пошатнулся.
Сперва неизвестная девушка слила в Сеть видео, на котором Макгрегор спит в ее кровати. Этот случай измены стал первым из известных. В 2017 году сразу несколько женщин заявили, что у них была связь с Конором. Терри Мюррей добавила, что у нее ребенок от звездного спортсмена. Певица Рита Ора опубликовала фото свидания с бойцом. И это все на фоне слухов о предстоящей свадьбе звезды ММА с давней подругой.
В 2020 году Макгрегор во время семейного отдыха с Девлин и детьми угодил за решетку за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. Он разделся в ночном клубе перед замужней женщиной и домогался ее.
Начиная с 2018 года Макгрегора часто обвиняли в изнасиловании. Однако жертвы никак не могли доказать вину бывшего чемпиона UFC. Это удалось только в 2024-м Никите Хэнд. Женщина заявила, что в 2018-м ирландец изнасиловал ее в дублинском отеле, а суд счел убедительными ее доказательства. Хэнд не хватило улик, чтобы отправить звезду за решетку, но Конора обязали выплатить потерпевшей более 250 тысяч долларов. Ему пришлось публично признаться в неверности в зале суда, где сидела Ди.
По всей видимости, Девлин готова закрывать глаза на похождения избранника. Тем более Макгрегор задаривает ее дорогими подарками. Среди них — сумки, одежда и обувь от люксовых брендов, аксессуары Cartier и дорогие машины. В частности, после одного из громких обвинений в изнасиловании в 2023 году Конор подарил гражданской жене автомобиль марки Range Rover.
Дети Макгрегора и Девлин
Конор Макгрегор и Ди Девлин воспитывают четверых детей. Первенец пары появился на свет в ?2017?году в дублинской клинике. Мальчика назвали в честь отца — Конор Джек Макгрегор.
В 2019? году у Конора и Ди родилась девочка, которую назвали Кроей. Спортсмен поделился радостной новостью в социальных сетях. «Возвращаюсь домой с моими двумя здоровыми детьми и их супермамой. Лучшее начало 2019 года. Спасибо всем за добрые пожелания!» — написал на своей странице боец ММА.
В 2021 году Девлин родила третьего ребенка — сына Риана, а в 2023-м Макгрегор во время участия в шоу Live with Kelly and Mark заявил, что Ди снова беременна. Осенью того же года женщина родила сына Мака. «Еще один здоровый мальчик появился на свет. Ди, ты мой герой», — написал многодетный отец в своих соцсетях.
Конор и Ди не торопились оформлять свои отношения, несмотря на растущую семью и упреки ирландского общества в том, что боец не женится на матери своих детей. Слухи о свадьбе появлялись в СМИ в разные годы. Например, медиа писали, что пара распишется в 2018-м сразу же после самого кассового боя в истории UFC между Конором и Хабибом Нурмагомедовым в октябре. Но ирландец потерпел сокрушительное поражение, до торжества дело не дошло.
Помолвка Макгрегора и Девлин состоялась в августе 2020 года. До свадебной церемонии с венчанием после этого прошло больше пяти лет.
Свадьба Макгрегора и Девлин
Конор Макгрегор и Ди Девлин поженились 12 декабря 2025 года, регистрация произошла спустя 17 лет отношений. Свадебная церемония 37-летнего ирландца с 38-летней возлюбленной состоялась в закрытом формате в Ватикане.
Место было выбрано необычное — церковь Санто-Стефано-дельи-Абиссини. Здесь крайне редко проводятся свадьбы, в основном венчаются сотрудники Ватикана, дипломаты и представители аристократии. Чтобы получить разрешение на бракосочетание, всем другим лицам необходимо договориться с властями. Издание Mirror писало, что чиновники сомневались в том, что стоит предоставлять такое право скандально известному спортсмену из-за его репутации. Однако ирландец смог добиться их расположения.
«Мы некоторое время общались с сотрудниками Ватикана и в 2021 году там крестили нашего сына Риана. Ватикан всегда был для нас первым выбором для свадебной церемонии, и мы благодарны за то, что нам это разрешили», — рассказал боец US Today.
Специально для церемонии Санто-Стефано-дельи-Абиссини украсили тысячами белых роз и свечами в стеклянных колбах. Гостей развлекал струнный квартет и хор. Жених был в черном смокинге от David August, а невеста — в белом кружевном платье, которое было сшито в известном ателье Il Giardino Fiorito delle Spose в Риме. Чтобы никто из посторонних не смог увидеть пару, на территории церкви дежурила охрана.
После официальной церемонии молодожены на белом Rolls-Royce отправились в старинный римский замок Кастелло ди Торкреченца отмечать вместе с гостями новый этап в своей жизни. На мероприятие пригласили близких друзей, родственников и детей.
«Последние несколько лет мы посвятили расширению нашей семьи. Мы — родители четверых невероятных детей, и они наша главная любовь. Нам было важно, чтобы они стали частью этого дня. Вместе мы непобедимы», — рассказал ирландец US Today.
Первый танец жених и невеста исполнили под песню Мэрайи Кэри под названием Dreamlover («Любимый из снов», или «Возлюбленный мечты»). Вечер завершился роскошным фейерверк-шоу в саду. По данным US Weekly, бракосочетание обошлось Макгрегору в один миллион евро.
Как и где живут Макгрегор и Девлин
Конор Макгрегор владеет несколькими роскошными объектами недвижимости. У бойца ММА есть особняк на родине в графстве Килдэр, а также виллы в престижном комплексе The Heights в Марбелье (Испания) и в Лас-Вегасе (США). Как правило, семья за год успевает пожить во всех трех домах.
В гараже знаменитости стоит ряд автомобилей высшего класса. Среди них — BMW i8, Mercedes-Benz А200 Sedans, Mercedes-Benz S550 Coupe, McLaren 650S, Cadillac Escalade, Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Lamborghini Aventador и другие. Также ирландский спортсмен приобрел двухпалубную яхту Prestige 750 и частный самолет Zetta Jet на восемь пассажирских мест.
Автор: Валентина Глазко