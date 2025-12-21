Американский боец UFC отреагировал на слова Рахмонова и призвал к бою

Напомним, ранее представитель США в грубой форме бросил вызов казахстанцу. Рахмонов не остался в стороне и в шутливой форме ответил Бакли, назвав его чёрным мальчиком.
«Это не (расизм), но это заученная вещь. Кто-то подсказал ему так сказать. Честно, мне было бы легче, если бы он использовал слово на букву “н”. Не буду врать — называть меня мальчиком — это уже перебор, потому что я взрослый мужчина. Ты просто пытаешься проявить неуважение, для меня не проблема, если ты проявляешь неуважение, но этот бой всё равно примешь», — сказал Бакли на YouTube-канале Parry Punch.
Напомним, что Хоакин Бакли провёл последний поединок 15 июня 2025 года против американца нигерийского происхождения Камару Усмана (21−4), бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, и уступил единогласным решением судей.
Шавкат Рахмонов, в свою очередь, не выходил в октагон с 7 декабря 2024 года, когда одержал победу по очкам над ирландцем Иэном Гэрри (17−1) из-за травмы.
На текущий момент Рахмонов занимает второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, тогда как Бакли располагается на десятой позиции.