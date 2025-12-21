Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу засабмитить Махачева на глазах у Хабиба»

Чемпион легкого дивизиона UFC Илия Топурия не боится навыков Ислама Махачева в партере.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Считаю, что борьба — моя сильная сторона. Но недавно я понял, что это не то, чего хочет публика. Правда, в случае с Исламом, возможно, это именно то, что им нужно. Я хочу доминировать в стойке, нанести ему три-четыре удара в нужные места, а потом победить его приемом на глазах у Хабиба [Нурмагомедова]. И если он хочет пройти в ноги, я с радостью наступлю ему на голову», — сказал Топурия.

Ожидалось, что Топурия подерется с Махачевым в 2025 или 2026 году, но он взял перерыв в выступлениях.

Илия Топурия: «Моя цель — бой с Махачевым за третий пояс. Если UFC не дадут мне подняться, то хочу драться с Пимблеттом».

Топурия — о возможном бое с Махачевым: «Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. И я бы его вырубил».

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше