Чемпион UFC заявил о желании победить Махачева на глазах Хабиба

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия изъявил желание провести поединок с обладателем пояса в полусреднем весе Исламом Махачевым. Его слова передает Red Corner MMA.

Источник: Газета.Ру

«Буду доминировать в стойке, нанесу три-четыре удара в нужное место и одержу победу на глазах Хабиба, очень этого хочу. Они такие самонадеянные и высокомерные. Если Хабиб захочет вмешаться после этого, то с радостью наступлю ему на голову», — заявил Топурия.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

