Российский боец ММА извинился за оскорбление «Русской трибуны»

Ранее спортсмен потерпел поражение от Александра Сарнавского в бою за титул промоушена Fight Nights. Во время интервью в клетке он оскорбил болельщиков «Русской трибуны», назвав их «стадом» из-за гула.
«Они скандировали свои лозунги, перебивая меня, это показалось мне некультурным, и я попросил их не перебивать меня и дать мне высказаться. В конце я добавил пару нелицеприятных слов, за которые я извиняюсь», — сказал Бикрев в соцсетях.
Также спортсмен заявил, что журналисты преувиличили инфоповод, и поддержал военных, находящихся в зоне СВО.