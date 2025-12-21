Российский боец ММА извинился за оскорбление «Русской трибуны»

«Они скандировали свои лозунги, перебивая меня, это показалось мне некультурным, и я попросил их не перебивать меня и дать мне высказаться. В конце я добавил пару нелицеприятных слов, за которые я извиняюсь», — сказал Бикрев в соцсетях.