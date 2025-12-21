Ричмонд
Российский боец ММА извинился за оскорбление «Русской трибуны»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев извинился перед объединением активных болельщиков «Русская трибуна» за субботнее высказывание в их адрес.

Источник: Соцсети

Ранее спортсмен потерпел поражение от Александра Сарнавского в бою за титул промоушена Fight Nights. Во время интервью в клетке он оскорбил болельщиков «Русской трибуны», назвав их «стадом» из-за гула.

«Они скандировали свои лозунги, перебивая меня, это показалось мне некультурным, и я попросил их не перебивать меня и дать мне высказаться. В конце я добавил пару нелицеприятных слов, за которые я извиняюсь», — сказал Бикрев в соцсетях.

Также спортсмен заявил, что журналисты преувиличили инфоповод, и поддержал военных, находящихся в зоне СВО.