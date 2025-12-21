Бой зимой? Тренер Рахмонова сделал заявление о возвращении Шавката в UFC

Ранее сам Рахмонов допускал возможность возвращения в октагон зимой — в начале 2026 года, ориентировочно в феврале. Однако слова тренера дают понять, что наиболее вероятным сроком камбэка всё же остаётся весна, если не возникнет новых факторов, влияющих на подготовку бойца.