Бой зимой? Тренер Рахмонова сделал заявление о возвращении Шавката в UFC

Когда ждать следующий бой Рахмонова
По словам наставника, конкретную дату назвать пока невозможно из-за календаря и некоторых обстоятельств, однако ориентиры уже есть.
«Надеюсь, в следующем году вернёмся. Точный месяц назвать не могу — там будет Ораза. Надеюсь, что весной, с Божьей помощью, в начале весны», — заявил Базров в интервью YouTube-каналу Namys Fighting.
Последний бой Рахмонова в UFC
Напомним, Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Изначально казахстанец должен был сразиться за чемпионский пояс с Белалом Мухаммадом (24−5), однако тот снялся с боя из-за травмы.
В итоге Рахмонов принял поединок с ирландцем Иэном Гэрри (17−1), провёл полноценный пятираундовый бой и одержал уверенную победу единогласным решением судей.
Зима или весна?
Ранее сам Рахмонов допускал возможность возвращения в октагон зимой — в начале 2026 года, ориентировочно в феврале. Однако слова тренера дают понять, что наиболее вероятным сроком камбэка всё же остаётся весна, если не возникнет новых факторов, влияющих на подготовку бойца.