Казахстанец узнал следующего соперника в UFC

Напомним, Дияр Нургожай уже дважды выходил в октагон UFC, однако оба поединка завершились для него поражениями сабмишном. В марте он уступил во втором раунде бразильцу Брендсону Рибейро (17−9), а в августе был финиширован в первом раунде кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым (9−1).