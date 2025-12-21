Ричмонд
Казахстанец узнал следующего соперника в UFC

Казахстанский боец UFC Дияр Нургожай (10−2) получил имя следующего соперника, им станет дебютант из Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Как сообщает авторитетный инсайдер Марсель Дорфф, Нургожай проведет следующий бой 7 марта 2026 года на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его оппонентом станет представитель Бразилии Рафаэл Тобиас (14−1).

Напомним, Дияр Нургожай уже дважды выходил в октагон UFC, однако оба поединка завершились для него поражениями сабмишном. В марте он уступил во втором раунде бразильцу Брендсону Рибейро (17−9), а в августе был финиширован в первом раунде кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым (9−1).

Для Рафаэла Тобиаса предстоящий бой станет дебютом в UFC — недавно бразилец подписал контракт с крупнейшим ММА-промоушном мира.