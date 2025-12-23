Ричмонд
Непобежденного российского бойца UFC исключили из организации

Ринат Фахретдинов выступал в UFC с 2022 года, одержав шесть побед при одной ничьей.

Российский боец Ринат Фахретдинов исключен из ростера UFC. Об этом сообщил аккаунт UFC Roster News в соцсети Х, который отслеживает бойцов в текущем ростере организации.

Фахретдинов в своем последнем бою 6 сентября победил шведа Андреаса Густафссона на турнире UFC Fight Night. Поединок завершился техническим нокаутом на 54-й секунде.

В UFC Фахретдинов дебютировал летом 2022 года. На его счету в организации шесть побед при одной ничьей.

Всего на счету 34-летнего россиянина в ММА 24 победы, одно поражение и одна ничья.