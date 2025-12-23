Ринат Фахретдинов покинул UFC. Ему не предложили новый контракт

В активе Фахретдинова в американском промоушене шесть побед и одна ничья.
В сентябре Фахретдинов провел нокаутировал в первом раунде Андреаса Густафссона. За профессиональную карьеру он выиграл 24 боя, потерпел одно поражение и закончил один бой вничью.
Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше