Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов — лучший в истории

Ислам Махачев принял участие в блиц-опросе, назвав себя лучшим бойцом UFC на данный момент.

Лучший боец UFC на данный момент — Ислам Махачев.

Самый зрелищный боец — Макс Холлоуэй.

Лучший трэштокер — Конор Макгрегор.

Лучший полусредневес в истории UFC — Жорж Сен-Пьер.

Лучший нокаут в истории UFC — Холлоуэй — Гейджи.

Лучший боец в истории — Хабиб Нурмагомедов.

Махачев сохранил первую строчку рейтинга P4P по итогам 2025-го.

