Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом UFC на данный момент, Хабиб Нурмагомедов — лучший в истории

Лучший боец UFC на данный момент — Ислам Махачев.
Самый зрелищный боец — Макс Холлоуэй.
Лучший трэштокер — Конор Макгрегор.
Лучший полусредневес в истории UFC — Жорж Сен-Пьер.
Лучший нокаут в истории UFC — Холлоуэй — Гейджи.
Лучший боец в истории — Хабиб Нурмагомедов.
Махачев сохранил первую строчку рейтинга P4P по итогам 2025-го.
