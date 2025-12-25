Ричмонд
Джефф Монсон: «В России я ненавижу одну вещь. Это происходит 5−6 раз в день»

Бывший американский боец ММА Джефф Монсон, который в 2018 получил российское гражданство, а ныне является депутатом парламента (Курултая) Республики Башкортостан от партии «Единая Россия», в программе RTVI «Легенда» признался, что ненавидит принятый в РФ обычай снимать обувь, приходя домой.

Источник: Sport24

По словам экс-спортсмена, ему нравятся многие обычаи нашей страны, особенно те, которые касаются семейных отношений.

"Но я ненавижу одну вещь. Мне говорят, что к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это. Я не хочу снимать и надевать обувь по пять раз в день. Это правда происходит пять-шесть раз в день. Если вы заходите в чей-то дом в Америке, вы вытираете ноги о коврик, сразу входите в дом.

Вот почему я люблю лето. Тогда я постоянно ношу шлепанцы. И когда я куда-то прихожу, я просто их снимаю и мне не нужно наклоняться, не нужно ничего делать", — заявил Монсон, подчеркнув, что он старый человек с травмами спины, плеч и бедра.