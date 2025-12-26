Махачев поделился видео, на котором он галопом скачет на лошади

Ранее Махачев неоднократно признавался любви к лошадям, а также заявлял, что планирует приобрести скаковую.
На данный момент Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на своем счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение.
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.