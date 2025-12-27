Русский шахтер из Луганска на грани увольнения из UFC. Крылову нужно побить громилу из Литвы, чтобы остаться в лиге

Никита дебютировал в UFC в далеком 2013 году и с тех пор провел в лиге 20 боев. По этому показателю он — единоличный лидер среди россиян, а у его ближайших преследователей Ислама Махачева и Александра Волкова пока что по 18 выступлений в организации. При этом, если в условном 2022−23-м Крылов дрался по два-три раза за год, то уже в следующем сезоне ему вообще не довелось выступить. Никита довольно давно мучается с тяжелым повреждением плеча, и лишь не так давно, в апреле 2025-го, ему удалось вернуться к боям после двухгодичного перерыва, связанного с восстановлением после операции. И камбек Крылова никак не назовешь успешным.