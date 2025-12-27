Русский шахтер из Луганска на грани увольнения из UFC. Крылову нужно побить громилу из Литвы, чтобы остаться в лиге

Один из наиболее опытных российских бойцов UFC Никита Крылов по прозвищу «Шахтер» переживает не лучшее время. Полутяжеловес, выступающий в лиге с 2013 года (правда, с небольшим перерывом), идет на серии из двух поражений, потому любая следующая неудача может повлечь за собой его увольнение. И теперь Крылову необходимо побеждать в ближайшем поединке, который состоится 24 января 2025 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 324. Никите предстоит подраться с британским полутяжеловесом литовского происхождения Модестасом Букаускасом.
Крылову 33 года, и, казалось бы, сейчас он должен быть на пике своих физических возможностей, однако это не совсем так. Дело в том, что Никита выступает давно (только в UFC россиянин почти 13 лет, если не считать полуторагодичного перерыва) и на протяжении долгого времени он дрался довольно часто. В подобных случаях бойцы нередко «стареют» значительно быстрее, чем могли бы при ином распорядке, и, к сожалению, есть ряд признаков, по которым можно определить достаточно серьезный износ организма и в случае с Крыловым.
Никита дебютировал в UFC в далеком 2013 году и с тех пор провел в лиге 20 боев. По этому показателю он — единоличный лидер среди россиян, а у его ближайших преследователей Ислама Махачева и Александра Волкова пока что по 18 выступлений в организации. При этом, если в условном 2022−23-м Крылов дрался по два-три раза за год, то уже в следующем сезоне ему вообще не довелось выступить. Никита довольно давно мучается с тяжелым повреждением плеча, и лишь не так давно, в апреле 2025-го, ему удалось вернуться к боям после двухгодичного перерыва, связанного с восстановлением после операции. И камбек Крылова никак не назовешь успешным.
После возвращения Никита провел два поединка — и оба проиграл. Причем, что самое тревожное, в каждом из этих случаев он падал в нокаут. В апреле россиянина потушил американец Доминик Рейес, а в июле Крылов был добит на земле Богданом Гуськовым из Узбекистана. Эти неудачи негативно повлияли на положение Никиты в UFC. Мы давно привыкли видеть его в качестве стабильного бойца из топ-8 полутяжелого веса, но прямо сейчас Крылов занимает лишь 13-ю строчку рейтинга дивизиона.
Чтобы поправить дела и не оказаться на грани увольнения из UFC Никите просто необходимо проходить следующего соперника. И сделать это будет сложно, ведь этот самый соперник последнее время показывает отличные результаты и явно пребывает в хорошем состоянии.
На счету Букаускаса 11 боев в UFC, из которых он выиграл семь. При этом, в данный момент Модестас ведет серию из четырех побед, и кажется, будто бы Крылову предстоит встреча с наилучшей версией Букаускаса. Всего же на счету литовца 19 успешных выступлений в профи, и в 14-ти случаях он финишировал оппонентов (11 нокаутов и 3 приема на земле). Букаускас нечасто доводит дело до судейского решения, и уже сейчас можно предположить, что в его поединке с Крыловым почти наверняка будет яркая досрочная развязка. Ведь, как мы знаем, Никита слышит финальный гонг еще реже: такое в его карьере случалось лишь четырежды в 41 поединке.