Махачев назвал идеального тренера для сборной России по MMA

По мнению спортсмена, лучшим тренером был бы Хабиб Нурмагомедов.

Источник: AP 2024

ТАСС, 27 декабря. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог бы стать идеальным тренером для сборной России по смешанным единоборствам (MMA). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев.

«Идея с проведением чемпионата мира по MMA с участием сборных стран? Да, было бы хорошо, конечно. Было бы меньше разговоров, были бы интересные бои. Но у [президента UFC] Дэйны Уайта, может, свое видение на такие вещи», — сказал Махачев.

«Кто был бы главным тренером сборной России? Думаю, сто процентов Хабиб должен был бы быть. Тогда все бы вышли в отличной форме на бои», — добавил он.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
