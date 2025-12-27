Махачев назвал идеального тренера для сборной России по MMA

ТАСС, 27 декабря. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог бы стать идеальным тренером для сборной России по смешанным единоборствам (MMA). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев.
«Идея с проведением чемпионата мира по MMA с участием сборных стран? Да, было бы хорошо, конечно. Было бы меньше разговоров, были бы интересные бои. Но у [президента UFC] Дэйны Уайта, может, свое видение на такие вещи», — сказал Махачев.
«Кто был бы главным тренером сборной России? Думаю, сто процентов Хабиб должен был бы быть. Тогда все бы вышли в отличной форме на бои», — добавил он.
