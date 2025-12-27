Турниры сборных вывели бы ММА на другой уровень. Ни в одном спорте Россия не была бы так мощна

Почему чемпионат мира по ММА среди профи — это важно?
На этой неделе мы вручали приз Исламу Махачеву как лучшему бойцу года в России и обсудили с ним фантастическую идею турнира сборных в ММА.
Такой турнир, каким бы утопическим ни казался, очень нужен, и он решил бы в смешанных единоборствах три главные проблемы: а) все лучшие собрались бы на одной площадке, на одном турнире; ЧМ несомненно открыл бы новые имена, были бы сенсации; б) у ММА наконец-то появился бы свой элитный турнир сборных, который с лихвой бы компенсировал непопадание в олимпийскую программу; в) значительно бы поднялась культура боления за счет поддержки своей страны.
Все три проблемы очень существенны.
а) Да, UFC — лучшая лига, но за ее пределами сотни отменных бойцов, и все они должны иметь возможность встретиться с бойцами UFC на какой-то одной площадке. Если у них будет какое-то глобально-объединяющее соревнование, еще и в торжественном классическом формате выступления за свою страну, — это значительно повысит интерес к спорту.
б) ММА давно пробиваются в программу Олимпийских игр, но из этого ничего не выходит. Нужно оставить эту идею, поскольку на Игры все равно никто, кроме любителей, не приедет, и делать полноценный ЧМ с участием лучших.
в) Атмосфера на трибунах — главная боль смешанных единоборств, главная дыра. Часто до начала мейн-карда арены полупустые. Перед главным кардом UFC 323 трибуны были пустые на 70%, а ведь уже три часа шли отменные бои. Болеют плохо, на многих поединках, если нет зарубы, полная тишина или какое-то придурочное улюлюканье. Лучше всего про американскую публику сказал Исраэль Адесанья: «Почему я должен идти в рубку ради какого-то чувака, заливающего в себя выпивку с гребаных трех часов дня?».
Когда камеры наводят на трибуны, мы видим этих людей: полуголые бабы, пьяные мужики с попкорном и пивом, ноль накала и напряжения, ноль чувства праздника — как будто идет какая-то рядовая развлекуха под пивас.
Турниры сборных могли бы это болото встряхнуть. ММА — самый воинственный вид спорта, и когда лучшие будут соревноваться на уровне стран, с гимном и престижем страны, с выездом болельщиков, — это совсем другой накал. Вообразите 2000 приехавших на ЧМ казахских болельщиков, сколько шуму они дадут. Когда дерется российский боец против иностранца в UFC — это интересно, но когда будет национальная сборная — эмоциональный градус резко усилится. Это как в футболе — если играет условный ЦСКА в ЛЧ с иностранным клубом — здорово, но когда играет сборная на ЧМ или ЧЕ — совершенно другой патриотический градус, это всех объединяет.
Каким мог бы быть формат проведения соревнований?
Турнир длится месяц, с одним боем в неделю. Бойцы проводят по два-три жестких спарринга в неделю, так что один поединок за семь дней, с учетом умеренной сгонки веса, — это не проблема. Основной состав каждой сборной — восемь человек, по одному на каждый вес. Еще восемь едут запасными, на случай травмы. Если, условно, Петр Ян начинает турнир у сборной России в 61 кг, выигрывает в ⅛ финала и ¼ финала, но затем травмируется — на замену ему выходит Умар Нурмагомедов. В случае его победы на турнире — золотая медаль идет сборной России, оба — Ян и Нурмагомедов — через запятую объявляются чемпионами мира. Помните — сборная прежде всего, а не конкретный боец.
Кто бы мог организовать такой турнир? И где его проводить?
Вижу только одну силу, финансовую и переговорную — Турки Аль аш-Шейх. Он мог бы убедить (т.е. проплатить) UFC отпустить бойцов на турнир, как-то учесть интересы всех.
Первый ЧМ я бы провел во Франции. Раз — там сейчас лучшая публика в мире, потрясающее песенно-шумовое боление. Два — развитая страна с хорошими аренами. Три — собственная сильная сборная (Ган, Имавов, Зиам, Сен-Дени), которая может взять пару золотых медалей. Как хозяевам французам можно было бы дать девять лицензий вместо восьми. Заявили бы в тяжи, например, Франсиса Нганну и Сирила Гана, чтобы повысить шансы на золото (если, конечно, Нганну не выберет Камерун).
Кто должен быть главным тренером российской команды?
Состав сборной России — это, конечно, самая интересная тема. Во-первых, гигантская конкуренция. Представьте, выбор в тяжелом весе: Волков, Павлович, Немков, Малыхин — кого брать основным?
Во-вторых, проблема управления командой из-за, так скажем, межнациональных различий. Мы все понимаем, что Россия — это очень сложный комплекс из разных культур и национальных идентичностей. Одно дело — футбольная сборная, где 95% игроков — русские, и нет проблемы их подвести под одно. Второе дело — борцовская или боксерская любительская сборная, которые смешаны по нациям и культурам, но которые не могут позволить себе демарш или какие-то усобицы, потому что на любительском уровне у них не будет больше никаких турниров уровня Олимпийских игр, где они смогут изменить свою жизнь. И они очень зависят от призовых Федерации (а в случае с боксом сборная вообще тотально повязана на деньгах Умара Кремлева, там призовые уже больше, чем в профи, тут не до межнациональных склок).
И третье дело — это вот такой чемпионат мира по ММА среди профи. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в шести из восьми весов, а то и в семи из восьми там будут кавказские бойцы. Они избалованы славой и мировым признанием (бренд «Дагестан» уже не меньше, а то и больше бренда «Россия» в UFC), они не зависят от гонораров Федерации, они не будут слушаться любого тренера, они большие звезды, большие спортсмены, которые будут выстраивать обстановку под себя, и объединить их в одну команду будет делом непростым.
Поэтому Ислам Махачев очень разумно предложил кандидатуру Хабиба Нурмагомедова в качестве главного тренера сборной России. Во-первых, бойцы из его команды — Махачев, Умар и Усман Нурмагомедовы — будут важной частью сборной. Во-вторых, знания Хабиба в современной ММА-борьбе превосходят знания любого другого российского тренера. В-третьих, Хабиб — легенда спорта и, что важно, непобежденный, это значительно повышает его авторитет. В-четвертых, Хабиб — человек пацанского менталитета, харизматик, а сборная там — из такого же теста, это люди пацанских установок, не путайте их с изнеженными футболистами из богатых детских академий. Тут ребята с богатым жизненным и уличным (а некоторые тюремным) опытом.
При всем величайшем уважении к Федору Емельяненко или Тарасу Кияшко — они не будут иметь решающего влияния на условных Усмана Нурмагомедова, Хамзата Чимаева или Мовсара Евлоева. Те могут их просто не послушаться, и тогда в команде пойдут склоки, все собьются в группы. А вот Хабиб объединит всех. Представьте еще, как будут собирать пресс-конференции Хабиба после каждого боевого дня, это привлечет интерес к турниру и команде, Хабиб всем и всегда интересен.
Фаворитами ЧМ были бы три сборные: Россия, США, Бразилия — это понятно. Очень неплохую команду выставила бы Великобритания (особенно если Мокаев заявился бы в 57 кг за них). Очень крепкая Франция, Польша, Австралия, Грузия, Япония, Мексика, Казахстан и Кыргызстан. Наверняка будут сенсации, какие-то африканские или южноамериканские сборные могут всех удивить.
В ММА Россия смогла бы выставить настолько звездный состав, какой ни в каком другом виде спорта не выставит — если брать в расчет не только достижения, но и известность спортсменов в мире. Сейчас у России есть три чемпиона UFC, если считать еще и Хамзата Чимаева (а на ЧМ он, вполне вероятно, представлял бы Россию — у ОАЭ мог бы просто не набраться состав; Эмираты, конечно, могут подписать легионеров и даже раздать им гражданства — но зачем эта фикция?). Могло бы быть у России и четыре чемпиона UFC, не проиграй Магомед Анкалаев Алексу Перейре. Многие другие высоко стоят в дивизионных рейтингах и прекрасно знакомы всем фанатам ММА, а лига PFL и вовсе почти полностью покорена российскими бойцами во главе с Вадимом Немковым и Усманом Нурмагомедовым.
Какой состав сборной России выставили бы мы?
Если отойти от версии состава Ислама Махачева и назвать свою сборную, мы бы расставили все так:
Главный тренер — Хабиб Нурмагомедов.
- 57 кг: Аскар Аскаров. Запасной — Тагир Уланбеков или Азамат Пшуков.
- 61 кг: Петр Ян. Запасной — Умар Нурмагомедов.
- 66 кг: Мовсар Евлоев. Запасной — Имам Хизриев.
- 70 кг: Усман Нурмагомедов (Арман Царукян будет выступать за Армению). Запасной: Абдул-Азиз Абдулвахабов.
- 77 кг: Ислам Махачев. Запасной: Шамиль Мусаев.
- 84 кг: Хамзат Чимаев. Запасной: Магомедрасул Гасанов.
- 93 кг: Магомед Анкалаев. Запасной: Азамат Мурзаканов.
- 120 кг: Александр Волков. Запасной: Вадим Немков.
Автор: Никита Горшенин