Турниры сборных вывели бы ММА на другой уровень. Ни в одном спорте Россия не была бы так мощна

Во-вторых, проблема управления командой из-за, так скажем, межнациональных различий. Мы все понимаем, что Россия — это очень сложный комплекс из разных культур и национальных идентичностей. Одно дело — футбольная сборная, где 95% игроков — русские, и нет проблемы их подвести под одно. Второе дело — борцовская или боксерская любительская сборная, которые смешаны по нациям и культурам, но которые не могут позволить себе демарш или какие-то усобицы, потому что на любительском уровне у них не будет больше никаких турниров уровня Олимпийских игр, где они смогут изменить свою жизнь. И они очень зависят от призовых Федерации (а в случае с боксом сборная вообще тотально повязана на деньгах Умара Кремлева, там призовые уже больше, чем в профи, тут не до межнациональных склок).