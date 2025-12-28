Ричмонд
Джокович сфотографировался с Хабибом и Махачевым на Globe Soccer Awards

Новак Джокович поделился фотографией с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым с премии Globe Soccer Awards в Дубае.

