Хабиб сфотографировался с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира»

«С лучшими спортсменами мира», — подписал фото Нурмагомедов.
«Э, я не успеваю». Махачев показал, как Иньеста играет в падел.
Махачев — о сотрудничестве Хабиба с Telegram: «Это никакой не скам. Не было такого — “покупайте, чтобы заработать в будущем”.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше