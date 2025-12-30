Ричмонд
«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не подружится с бывшими соперниками.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Они никогда не будут моими друзья. Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» — объяснил Нурмагомедов.

Среди соперников Хабиба в UFC такие бойцы, как: Джастин Гейджи, Дастин Порье, Эдсон Барбоза, Майкл Джонсон, Конор Макгрегор и другие.

Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение».

Хабиб сфотографировался с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира».

