Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто приходят, разбивают соперников и забирают деньги&

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что американцы устали от дагестанских бойцов.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Мне жаль американских промоутеров. Приезжает так много голодных бойцов из Дагестана, которые не любят разговаривать. Им не нравится трэшток. Они просто приходят, разбивают соперников и забирают деньги. Американским промоутерам это не нравится. Они хотят шоу и грязь. Их можно понять, ведь речь идет о бизнесе. Но еще это и спорт, где ты дерешься один на один.

Сейчас мы видим, как некоторые следуют этой политике — они просто не подписывают этих парней, потому что устали. Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. За последние пару лет организация немного изменила политику, мне это не нравится. Как я уже сказал, это спорт. Все должно быть справедливо", — сказал Хабиб.

«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников.

Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение».

MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
