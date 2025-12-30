Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто приходят, разбивают соперников и забирают деньги&

Сейчас мы видим, как некоторые следуют этой политике — они просто не подписывают этих парней, потому что устали. Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. За последние пару лет организация немного изменила политику, мне это не нравится. Как я уже сказал, это спорт. Все должно быть справедливо", — сказал Хабиб.