Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто приходят, разбивают соперников и забирают деньги&

"Мне жаль американских промоутеров. Приезжает так много голодных бойцов из Дагестана, которые не любят разговаривать. Им не нравится трэшток. Они просто приходят, разбивают соперников и забирают деньги. Американским промоутерам это не нравится. Они хотят шоу и грязь. Их можно понять, ведь речь идет о бизнесе. Но еще это и спорт, где ты дерешься один на один.
Сейчас мы видим, как некоторые следуют этой политике — они просто не подписывают этих парней, потому что устали. Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. За последние пару лет организация немного изменила политику, мне это не нравится. Как я уже сказал, это спорт. Все должно быть справедливо", — сказал Хабиб.
«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников.
Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение».