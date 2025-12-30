Хабиб Нурмагомедов: «В моей команде нет свободы слова — все делают, что я говорю»

«Когда мы начинаем тренироваться, все мои подопечные знают: у нас нет свободы слова. Все делают то, что я говорю. Если я тренер, никаких разговоров, никаких 50 на 50. Я стараюсь как следует их нагрузить. И если посмотреть на результаты, почти в каждой организации у нас есть чемпионы. Мы лучшая команда в мире. Я счастлив. Значит, я делаю хорошую работу», — заявил Нурмагомедов на World Sports Summit.
Хабиб является тренером таких бойцов, как Ислам Махачев, Умар и Усман Нурмагомедовы, Гаджи Рабаданов, Магомед Зайнуков и других.
