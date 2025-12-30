Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов: «В моей команде нет свободы слова — все делают, что я говорю»

Российская легенда UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о работе тренером в своей команде бойцов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Когда мы начинаем тренироваться, все мои подопечные знают: у нас нет свободы слова. Все делают то, что я говорю. Если я тренер, никаких разговоров, никаких 50 на 50. Я стараюсь как следует их нагрузить. И если посмотреть на результаты, почти в каждой организации у нас есть чемпионы. Мы лучшая команда в мире. Я счастлив. Значит, я делаю хорошую работу», — заявил Нурмагомедов на World Sports Summit.

Хабиб является тренером таких бойцов, как Ислам Махачев, Умар и Усман Нурмагомедовы, Гаджи Рабаданов, Магомед Зайнуков и других.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше