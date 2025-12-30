Хабиб заявил, что в UFC устали от Магомедовых и Нурмагомедовых

«Некоторые промоушены следуют такой политике — просто не подписывают их. Потому что они устали от них. Все эти Магомедовы, Нурмагомедовы залетают в UFC и правят. И последние пару лет они изменили политику. И мне это, честно говоря, не нравится. В конце концов, это спорт. Он должен быть честным. В последние пару лет мы видели, что они уволили стольких бойцов. Стольких бойцов уволили!



Эти бойцы даже не проигрывали, и их уволили, не предложили новые контракты. Кто-то должен сказать об этой проблеме. Думаю, это нечестно. Мне это не нравится. Потому что я помню себя, 2012 год. Они подписали меня и говорят: “Друг мой, твое имя очень тяжело произнести, тебе нужно взять прозвище”. Я такой: “Что? У меня есть мое имя, зачем мне прозвище?”. Я даже спрашивал моего менеджера: “Что такой никнейм? Что вы имеете в виду, у меня есть мое имя” — “Нет-нет, им твое имя очень тяжело произносить”. Окей, давай возьмем. Я взял никнейм “Орел”, потому что это символ Дагестана. Но через 6 лет все знают мое имя, так мы работаем», — сказал Нурмагомедов на саммите World Sports Summit.