В США назвали Махачева лучшим бойцом планеты в 2025 году; двое русских — в топ-3

Американский спортивный портал MMA Fighting назвал пятерку лучших бойцов смешанного стиля в мире в уходящем 2025 году.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Первое место занял чемпион UFC в полусреднем весе, россиянин Ислам Махачев. В 2025 году Махачев финишировал бразильца Ренато Мойкано и победил решением судей австралийца Джека Делла Маддалену.

Второе место досталось киргизке русского происхождения Валентине Шевченко. В 2025 году Шевченко дважды защитила титул чемпионки UFC, выиграв у канадки Манон Фиоро и китаянки Вейли Чжан.

Третья позиция у еще одного россиянина Петра Яна. В июле он победил американца Маркуса МакГи, а в декабре одолел грузина Мераба Двалишвили и вернул чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Четвертое место — у Мераба Двалишвили, пятое — у бирманца Джошуа Вана.

