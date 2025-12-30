В США назвали Махачева лучшим бойцом планеты в 2025 году; двое русских — в топ-3

Первое место занял чемпион UFC в полусреднем весе, россиянин Ислам Махачев. В 2025 году Махачев финишировал бразильца Ренато Мойкано и победил решением судей австралийца Джека Делла Маддалену.
Второе место досталось киргизке русского происхождения Валентине Шевченко. В 2025 году Шевченко дважды защитила титул чемпионки UFC, выиграв у канадки Манон Фиоро и китаянки Вейли Чжан.
Третья позиция у еще одного россиянина Петра Яна. В июле он победил американца Маркуса МакГи, а в декабре одолел грузина Мераба Двалишвили и вернул чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.
Четвертое место — у Мераба Двалишвили, пятое — у бирманца Джошуа Вана.