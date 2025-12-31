Царукян не смог финишировать Шару Буллета за 6 минут. Бойцы могут провести реванш

Вечером 30 декабря в Ереване состоялся турнир по кулачным поединкам Hype FC, в главном событии которого прошла схватка по грэпплингу между бойцами UFC Арманом Царукяном и Шарой Буллетом. Формула схватки — один шестиминутный раунд, победить в котором можно только болевым удушающим. Если встреча заканчивается без сабмишена, объявляется ничья.
Для Царукяна эта схватка стала уже пятой в уходящем году — из-за сложностей с организацией поединков в UFC боец редко выступает в клетке и таким образом поддерживает форму. Ранее он решением судей победил Маккашарипа Зайнукова, а затем задушил Патрики Фрейре, Бенсона Хендерсона и Мехди Байдулаева. Также удушением Арман завершил свой единственный в 2025-м поединок в UFC против Дэна Хукера.
Шара Буллет ранее тоже принимал участие в схватках по грэпплингу. Его единственный публичный опыт случился в 2023 году, когда он заявился на турнир ADCC и вышел на коверк с польским атлетом Якубом Билко. Схватка завершилась тем, что Шарабутдин ударил Билко ногой. Как позже объяснял боец, он договорился с поляком не делать болевые на ноги, хотя они были предусмотрены правилами, а Билко слово не сдержал и вышел на скручивание пятки.
На пресс-конференции перед турниром в Ереване Царукян и Шара устроили небольшую словесную пикировку. В виду задержки рейса Магомедова бой оказался под угрозой срыва, из-за чего Царукян обвинил соперника в трусости и заявил, что тому нужно будет сменить никнейм, если он не прибудет вовремя. Однако Шарабутдин все же прилетел и ответил предельно жестко: «Пока я алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки для тренировок, ты другой жизнью жил. Я таких как ты не то, что пугаться… Такие как ты на меня заявления писали». Но позже конференция перетекла в более позитивный формат: Шара подарил Арману нарисованный пояс UFC, а Царукян пообещал Магомедову подарить квартиру в Ереване, если Шарабутдин выиграет схватку.
В начале схватки у Царукяна возникли проблемы с тем, чтобы перевести Шару. Магомедов здорово защищался от тейкдаунов и даже сам пытался атаковать. Бойцы долго не могли улучшить позицию, но по истечении четвертой минуты Царукян все же усадил Шару, однако тот смог подняться. На последней минуте Царукян смог поднять Магомедова и совершить амплитудный бросок, но развить ситуацию не удалось. Схватка завершилась без сабмишена и как итог — ничья.
Большим препятствием к зрелищности в этой схватке стали канаты, которые не позволяли соперникам провести чистый тейкдаун. По окончании противостояния Шара потребовал реванш по любым правилам, а Царукян ответил, что готов провести еще одну схватку, но 10-минутную и с определением победителя в случае, если финиша не будет.
Автор: Евгений Нарижный