Царукян не смог финишировать Шару Буллета за 6 минут. Бойцы могут провести реванш

На пресс-конференции перед турниром в Ереване Царукян и Шара устроили небольшую словесную пикировку. В виду задержки рейса Магомедова бой оказался под угрозой срыва, из-за чего Царукян обвинил соперника в трусости и заявил, что тому нужно будет сменить никнейм, если он не прибудет вовремя. Однако Шарабутдин все же прилетел и ответил предельно жестко: «Пока я алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки для тренировок, ты другой жизнью жил. Я таких как ты не то, что пугаться… Такие как ты на меня заявления писали». Но позже конференция перетекла в более позитивный формат: Шара подарил Арману нарисованный пояс UFC, а Царукян пообещал Магомедову подарить квартиру в Ереване, если Шарабутдин выиграет схватку.