Четыре пояса и одно нелепое увольнение. Как провели год 35 бойцов UFC из России

2025 год заканчивается для России тремя чемпионскими поясами в мужских дивизионах и одним титулом у женщин, если мы считаем россиянкой Валентину Шевченко, у которой есть гражданство РФ. Кроме того, завоевать и потерять титул успел Магомед Анкалаев, а всего в UFC в уходящем году выступили 35 бойцов, связанных с Россией. Рассказываем, чего добились выходцы из нашей страны за прошедшие 365 дней.
Чемпионы
Ислам Махачев — 2−0 в 2025-м (17−1 за всю карьеру в UFC)
Год начался для Ислама со срыва титульного боя против Армана Царукяна, который получил травму спины за пару дней до турнира. На замену вышел Ренато Мойкано, которого Махачев задушил в первом раунде. После победы Ислам сообщил о намерении подняться в полусредний вес и завоевать титул там. Так и получилось: в ноябре Махачев встретился с Джеком Деллой Маддаленой и без проблем забрал поединок единогласным решением судей, став первым российским бойцом с двумя чемпионскими поясами.
Петр Ян — 2−0 (12−4)
В июле Ян встретился с Маркусом Макги, убедительно выиграл у американца по очкам и продлил серию до трех побед. Россиянин заявил о готовности встретиться с Мерабом Двалишвили, а грузинский боец вызов принял. Поединок состоялся в декабре, Мераб считался фаворитом, но Ян победил его очень уверенно и вернул титул спустя почти пять лет.
Хамзат Чимаев — 1−0 (9−0)
Чимаев не балует зрителей частыми выступлениями. После того как он переехал Роберта Уиттакера в 2024-м, Хамзат нацелился на титульный поединок. Встреча с чемпионом Дрикусом Дю Плесси состоялась в августе на турнире UFC 319. Чимаев контролировал южноафриканца в партере все пять раундов, благодаря чему забрал победу и пояс.
Валентина Шевченко — 2−0 (15−3−1)
Представительница Кыргызстана с российским паспортом в 2025 году провела две успешные защиты титула в 57 кг. В мае Валентина переиграла по очкам самую опасную претендентку в лице Манон Фьоро, а в ноябре встретилась в супербое с чемпионкой минимального дивизиона Вейли Чжан. Бой ожидался близким, но на деле Шевченко не оставила китайской сопернице шансов в партере.
Претенденты
Магомед Анкалаев — 1−1 (12−2)
В марте Анкалаев совершил то, чего от него ждали уже много лет. Магомед завоевал пояс в полутяжелом весе, аккуратно перебив в стойке Алекса Перейру. Незамедлительный реванш случился через семь месяцев. Россиянин считался большим фаворитом, но неожиданно проиграл техническим нокаутом в первом же раунде. Перейра вернул пояс, а Магомеду теперь придется провести еще несколько боев, чтобы претендовать на поединок за титул.
Арман Царукян — 1−0 (10−2)
После того как по вине Царукяна сорвался первый мейн-ивент в 2025 году, в руководстве UFC стали относиться к нему без большого позитива. Царукяну долгое время не давали бой. Боец поддерживал форму в схватках по грэпплингу, а в ноябре встретился с Дэном Хукером и задушил новозеландца во втором раунде. Казалось, что теперь Арман точно получит бой за пояс, но в UFC предпочли свести Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта. Царукян же продолжает выступать по правилам безударных видов спорта: 30 декабря он проведет схватку по грэпплингу с Шарой Буллетом, а в начале января поборется с Лэнсом Палмером.
Насруддин Имавов — 2−0 (9−2−1NC)
Французский дагестанец в 2025 году сделал все, чтобы следующим претендентом на пояс считали именно его. В феврале он неожиданно для многих нокаутировал экс-чемпиона Исраэля Адесанью, а в сентябре единогласным решением победил другого претендента, Кайо Борральо. Вероятно, в 2026 году именно Имавов станет первым, кто проведет поединок с Хамзатом Чимаевым.
Умар Нурмагомедов — 1−1 (7−1)
В январе Умар встретился с Мерабом Двалишвили. Для грузина бой с Нурмагомедовым стал первой защитой, и отработал Мераб на полной мощности. Двалишвили переиграл Умара в стойке и выиграл единогласным решением судей. В октябре российский боец вернулся с победой над Марио Баутистой. Поединок Умар выиграл без вопросов, но не настолько ярко, чтобы точно называть его следующим претендентом.
Александр Волков — 1−0 (13−5)
В 2025 году Волков попал в очень запутанную ситуацию. После спорного поражения от Сириля Гана россиянина продолжали считать главным претендентом, но в руководстве UFC долго не могли решить ситуацию между Томом Аспиналлом и Джоном Джонсом, а когда решили, то о ходе поединка с Ганом позабыли, и именно француз встретился с Аспиналлом. Волков на том же турнире провел бой против Жаилтона Алмейды и выиграл в таком же близком поединке, в каком уступил Гану. Встреча француза и англичанина была признана несостоявшейся, так что россиянину придется ждать, пока его соперники по дивизиону проведут реванш.
Сергей Павлович — 2−0 (8−3)
Павлович после поражений от Аспиналла и Волкова стал действовать осторожнее и больше подключать борьбу. В 2025-м Сергей одолел Жаирзиньо Розенструйка и Вальдо Кортеса-Акосту. В обоих поединках россиянин действовал осторожно, чем навлек на себя недовольство фанатов, но время показало, что он все делал правильно, ведь после поражения от Павловича Акоста оформил два ярчайших нокаута.
Мовсар Евлоев — 0−0 (9−0)
После уверенной победы над экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом россиянин должен был стать следующим, кто побьется за пояс. Но бой за пояс Евлоеву так и не дали. Он пропустил в очереди Диего Лопеса, которого ранее побеждал, а затем все-таки принял поединок против дебютанта Аарона Пико, но снялся из-за травмы. В 2026 году Мовсар, вероятнее всего, встретится с другим немедийным и непобежденным бойцом — Лероном Мерфи, и победитель сразится с Алексом Волкановски.
Яна Сантос (Куницкая) — 2−0 (7−5)
2025-й стал для Яны Сантос одним из самых успешных годов в UFC. Она одержала сразу две победы над топовыми соперницами, Мишей Тейт и Мейси Кьяссон, благодаря чему поднялась на пятую строчку в рейтинге легчайшего веса. Если россиянка продолжит так же в 2026-м, есть вероятность, что мы снова увидим ее в поединке за титул.
Рейтинговые бойцы
Богдан Гуськов — 2−0−1 (4−1−1)
В уходящем году русский узбекистанец провел три поединка, и каждый получился очень ярким. В январе Гуськов задушил Билли Элекану, который вышел на коротком уведомлении из-за снятия Джонни Уокера. В июле Богдан жестко нокаутировал Никиту Крылова, а в декабре сразился с Яном Блаховичем. Поединок с поляком закончился ничьей, но в 2026-м от Царевича точно стоит ожидать побед над топовыми соперниками.
Шамиль Газиев — 1−1 (3−2)
Дагестанский тяжеловес провел довольно неровный год. В феврале он нокаутировал Томаса Петерсена в первом раунде, а затем трижды по разным причинам сорвался бой Шамиля с Сергеем Спиваком. В последний раз Газиева выручил Вальдо Кортес-Акоста, который вышел на коротком уведомлении. Бой Шамиль провел, но итог плачевный: доминиканец вырубил россиянина в первом раунде.
Тагир Уланбеков — 2−1 (6−2)
Дивизион «мухачей» небогат бойцами из России, и Тагир Уланбеков остается самым громким именем в 57 кг. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова начал 2025-й с двух побед решениями судей — над Клейтоном Карпентенром и Азатом Максумом. Но если результат первого боя не вызвал вопросов, то в поединке с казахом получилось довольно спорно. А в ноябре Тагир встретился с японцем Киоджи Хоригучи. Будучи большим фаворитом, Уланбеков ничего не противопоставил Хоригучи и был задушен в третьем раунде. Вероятно, следующим шагом Тагира станет переход в 61 кг — слишком уж сложно даются ему весогонки.
Азамат Мурзаканов — 2−0 (6−0)
Самый немногословный боец UFC из России продолжает удивлять тех, кто говорит, что без медийности в промоушене никуда. Летом Профессионал должен был встретиться с Джонни Уокером, но бразилец получил травму, а вместо него Азамат бился с нерейтинговым Брендсоном Рибейро. Нокаутировав бразильца в первом раунде, Мурзаканов получил бой против Александара Ракича. Серб казался очень грозным соперником, особенно учитывая габариты, но поединок закончился за три минуты после первого же точного попадания от Мурзаканова.
Никита Крылов — 0−2 (11−9)
В 2025-м у ветерана UFC случился самый большой спад. После серии из трех хороших побед и двухлетнего простоя Крылов встретился с Домиником Рейесом и был нокаутирован в середине первого отрезка. Вместо того чтобы взять время на восстановление, Никита вернулся через три месяца и снова проиграл нокаутом в первом раунде — на этот раз Богдану Гуськову. В январе 2026-го Крылов проведет бой против Модестаса Букаускаса — по этому поединку и станет ясно, готов ли Никита по-прежнему соревноваться на высочайшем уровне.
Нерейтинговые бойцы
Роман Копылов — 1−2 (6−5)
Год начался для Романа отлично: в поединке с Крисом Кертисом он выдал ярчайший нокаут за секунду до финальной сирены. Копылов впечатлил руководство UFC и получил бой со звездным Пауло Костой, но ничего не смог сделать с бразильцем и уступил решением судей. В ноябре сибиряк сразился с Грегори Родригесом и вновь уступил без вопросов — похоже, до топ-уровня Роману предстоит еще много работы.
Шара Буллет — 1−1 (5−1)
Шарабутдин Магомедов влюбил в себя российских фанатов благодаря ярким нокаутам в стойке. В феврале он встретился с Майклом Пейджем — поединок должен был сделать из Шары звезду первого эшелона, но россиянин вышел в клетку нездоровым и проиграл по очкам. В июле Шарабутдин встретился с канадцем Марком Андре-Баррио и победил, несмотря на проблемы по ходу боя. 2026-й может стать для Магомедова определяющим и ответить на вопрос, готов ли Шара Буллет к сильнейшим соперникам или это просто зрелищный боец без претензий на пояс.
Икрам Алискеров — 2−0 (4−1)
Боец из зала Хабиба отлично вернулся после разгромного поражения от Роберта Уиттакера. В апреле Алискеров в первом раунде нокаутировал Андре Муниза, а в октябре встретился с крепким корейцем Джун Юн Паком и победил по очкам. Пока Икрам не входит даже в топ-15, но его потенциал высок, и в 2026-м он может его реализовать.
Абус Магомедов — 1−1 (4−3)
Абусупьян быстро дал понять, что боец он не самый стабильный и ждать от него больших подвигов не стоит, но первый поединок 2025-го он выиграл. Одолев единогласным решением судей Мишеля Перейру, Магомедов продлил винстрик до трех побед. Однако в октябре россиянин получил в соперники крепкого Джо Пайфера и не справился с напором американца, уступив удушающим приемом во втором раунде.
Муслим Салихов — 1−1 (9−5)
Легенда ушу-саньда и ветеран UFC продолжает в приятном ключе удивлять фанатов, несмотря на возраст. В июле 41-летний Салихов на первой минуте вырубил мощного Карлоса Леала, одержав вторую победу подряд в первом раунде. Через несколько месяцев Муслим вернулся в клетку и встретился с сербом Урошем Медичем. В этот раз уже сам Салихов уступил нокаутом в первой пятиминутке, но общее впечатление от выступлений Муслима это никак не портит — все-таки потенциал Медича очень высок.
Саид Нурмагомедов — 0−2 (7−4)
Однофамилец Хабиба провел, пожалуй, самый провальный год в карьере. Ранее Саид никогда не проигрывал два поединка подряд, но ему оказались не по силам ни Винисиус Оливейра, ни Брайс Митчелл. Обоим он уступил единогласным решением судей, и оба раза сомнений в результате не возникало. И против бразильца, и против американца Саид отлично начинал в первом раунде, но затем сильно сдавал. 2026 год станет для Нурмагомедова шансом вернуть позиции, иначе уход из UFC будет очень близок.
Дарья Железнякова — 1−0 (2−1)
Девушек из России в UFC осталось совсем немного — тем ценнее, что Дарья пока держится на плаву в лучшей лиге мира. В 2025-м она провела поединок против Мелиссы Маллинз, с которой уже билась в лиге Ares. В первом бою Железнякова проиграла техническим нокаутом в первом раунде, а реванш забрала единогласным решением судей, что свидетельствует о прогрессе россиянки. В ноябре она должна была встретиться с представительницей топ-15 легчайшего веса Луаной Сантос, но снялась с поединка. Возможно, в 2026-м мы увидим Дарью среди рейтинговых соперниц.
Исмаил Наурдиев 1−1 (4−3)
Ранее австрийский, а теперь марокканский Вандербой летом провел крайне неубедительный поединок против Джун Юн Пака. Во время боя Наурдиев донес до корейца запрещенный удар и начал праздновать, подумав, что выиграл нокаутом. Однако рефери дал Паку время отдышаться и продолжить бой, который закончился поражением Наурдиева по очкам. В ноябре Исмаил вернулся в клетку и реабилитировался за прошлый поединок, в первом раунде нокаутировав Райана Лодера.
Дебютировали в 2025-м
Азамат Бекоев — 2−1
Осетинский боец ворвался в UFC с двух ног. На сверхкоротком уведомлении он нокаутировал Закари Риса, дал несколько ярких интервью, а затем весной вырубил Райана Лодера. Казалось, Бекоев продолжит в том же духе, но в октябре он досрочно проиграл кикбоксеру Юсри Белгаруи. Поражение остановило ход Азамата, но списывать его точно не стоит — в 2026-м он наверняка еще удивит тех, кто в него не верит.
Байсангур Сусуркаев — 2−0
Сусуркаев — главное открытие среди россиян в UFC. Байсангур победил нокаутом в претендентской серии Даны Уайта, получил контракт и выразил готовность провести поединок уже через четыре дня на UFC 319, который возглавлял Хамзат Чимаев. В дебюте Сусуркаев снова выиграл досрочно, а в ноябре провел еще один бой и также завершил его нокаутом.
Сайгид Изагахмаев — 0−1
Дебют этого бойца из команды Хабиба ожидался давно, но случился только в 2025-м. В первом поединке Изагахмаев встретился с непростым и вязким Николасом Далби, которому уступил решением судей. Ворваться в промоушен красиво не получилось, но у Сайгида еще есть время, чтобы показать свой реальный уровень.
Абдулрахман Яхъяев — 1−0
Еще один выходец из DWCS, на которого уже сейчас можно возлагать большие надежды. В августе Яхъяев нокаутировал американца Алика Лоренца за 30 секунд и подписал контракт с UFC. Дебют состоялся в ноябре — Абдулрахман не оставил шансов бразильцу Рафаэлю Серкейре, задушив его на 33-й секунде. Если Яхъяев продолжит так быстро разбираться с оппонентами, полутяжелый вес получит еще одного яркого бойца.
Ислам Дулатов — 1−0
Дулатов — третий выходец из Чечни, который в этом году выступил в UFC благодаря победе в шоу Даны Уайта. Первым соперником Ислама стал американец Адам Фугитт. Поединок завершился в первом раунде — Дулатов уронил Фугитта левым хуком и добил в граунд-энд-паунде.
Андрей Пуляев — 1−1
Пуляев — первый представитель школы «Шторм» в UFC. Спарринг-партнер Александра Шлеменко начал с поражения по очкам англичанину Кристиану Лерою Данкану, но во втором поединке нокаутировал американца Ника Кляйна. В 2026-м Пуляева ждет главный вызов в карьере — камерунец Атеба Готье, на которого в UFC делают очень большие ставки.
Ризван Куниев — 0−1
Тяжеловес из зала «Горец» дебютировал в UFC напрямую, без выступления в DWCS. Более того, Куниеву сразу дали бойца из топ-5 Кертиса Блейдса. Поединок получился близким и спорным — Куниев атаковал намного чаще и точнее, а Блейдс старался нейтрализовать все атаки клинчем. В итоге именно за счет клинча американец забрал победу, но Ризван оставил отличное впечатление.
Покинули UFC
Вячеслав Борщев — 0−3 (3−6−1)
Друг Юрайи Фейбера приходил в UFC как яркий кикбоксер с запоминающимся победным танцем. В процессе выяснилось, что у Вячеслава совсем нет борцовских навыков, из-за чего в партере над ним доминировали даже ударники. В 2025-м Борщев проиграл Тому Нолану и Матеусу Камило решением судей, а также был задушен Чейзом Хупером на первой минуте. Результат плачевный, а увольнение вполне справедливое.
Ирина Алексеева — 0−2 (1−3)
Девушка с амбициозным псевдонимом Русская Ронда пропустила весь 2024-й, а в этом году провела два боя и оба проиграла. И если с полькой Клаудией Сигулой россиянка довела поединок до решения, то бразильянка Биа Мескита задушила Ирину во втором раунде, что и привело к удалению из ростера UFC.
Виктория Дудакова — 0−1 (2−2)
Виктория начала в UFC с двух побед, затем проиграла раздельным решением, а в 2025 году потерпела еще одно поражение. Ее соперницей стала перспективная Фатима Кляйн, которая финишировала Дудакову в партере жесткими локтями. После увольнения Дудакова могла выступить в России против Натальи Кузютиной, но получила травму и снялась с поединка.
Ринат Фахретдинов — 1−0 (6−0−1)
Уход Фахретдинова из UFC — самое нелогичное, что происходило с российским бойцом в 2025-м. В сентябре Ринат нокаутировал крепкого Андреаса Густафссона за 54 секунды. Этот бой остался единственным в уходящем году, но ранее первый татарин в UFC одержал еще пять побед, а один поединок свел вничью. Сам Фахретдинов пока не дал подробных пояснений произошедшего, но сложно говорить, что с ним не продлили контракта из-за незрелищности. Все-таки на счету бойца два нокаута меньше чем за одну минуту.
Автор: Евгений Нарижный