Четыре пояса и одно нелепое увольнение. Как провели год 35 бойцов UFC из России

В 2025 году Волков попал в очень запутанную ситуацию. После спорного поражения от Сириля Гана россиянина продолжали считать главным претендентом, но в руководстве UFC долго не могли решить ситуацию между Томом Аспиналлом и Джоном Джонсом, а когда решили, то о ходе поединка с Ганом позабыли, и именно француз встретился с Аспиналлом. Волков на том же турнире провел бой против Жаилтона Алмейды и выиграл в таком же близком поединке, в каком уступил Гану. Встреча француза и англичанина была признана несостоявшейся, так что россиянину придется ждать, пока его соперники по дивизиону проведут реванш.