Казахстанский боец сделал заявление после скандального боя в Японии

Думаю, что я должен был остановиться в первый раз, сразу сказать судье — он бы его предупредил, а я бы восстановил зрение, и мы аккуратно продолжили бой и подрались бы до конца. А так, когда он в первый раз пальцем тыкнул, я не сказал судье, и уже во второй раз он сильно в глаз попал", — заявил Даутбек после боя.