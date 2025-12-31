Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанский боец сделал заявление после скандального боя в Японии

Казахстанский боец, выступающий в полулёгком весе, Каршыга Дауытбек (18−3) высказался о поединке на турнире японского RIZIN в Сайтаме, где ему противостоял местный файтер Юта Кубо (5−2), передают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: RIZN

Напомним, их бой произошёл 31 декабря, но был признан несостоявшимся — соперник казахстанца два раза попал пальцами в глаз Дауытбека и рефери остановил встречу уже в первом раунде.

"В душе обидно, что сегодня я не подрался до конца. Даже нечего сказать по поводу боя — нужно пересматривать. Потому что, можно сказать, сегодня я вообще не дрался из-за тычка в глаз. Во время боя он два раза тыкнул в глаз.

Думаю, что я должен был остановиться в первый раз, сразу сказать судье — он бы его предупредил, а я бы восстановил зрение, и мы аккуратно продолжили бой и подрались бы до конца. А так, когда он в первый раз пальцем тыкнул, я не сказал судье, и уже во второй раз он сильно в глаз попал", — заявил Даутбек после боя.

Напомним, в июле 2025 года Дауытбек был вынужден отказаться от участия в турнире Super RIZIN 4 из-за серьёзной травмы позвоночника — грыжи межпозвоночного диска. На восстановление спортсмену потребовалось не менее шести недель.