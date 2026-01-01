Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нокаутом за 13 секунд обернулся бой узбекского бойца за титул чемпиона

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Ильхом Назимов (13−3) одержал победу в титульном поединке на турнире Rizin FF, сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Rizin

В со-главном событии шоу в Сайтаме (Япония) ему противостоял бразилец Роберто де Соуза (20−4).

Поединок был рассчитан на три раунда, но продлился всего 13 секунд. Назимов встретил проход в ноги со стороны бразильца сокрушительным ударом коленом, отправив соперника в тяжелый нокаут.

Таким образом, Назимов стал чемпионом Rizin FF в легком весе.

Отметим, что Ильхом вышел на бой на коротком уведомлении, заменив выбывшего из-за травмы японца Шунта Номуру.

В главном событии шоу чемпион полулёгкого веса Раджабали Шайдуллаев (16−0) из Кыргызстана успешно защитил титул, нокаутировав японца Микуру Асакуру (19−6) уже в первом раунде.