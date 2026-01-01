Ричмонд
Александр Емельяненко показал, как бьет по груше: «Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы»

Боец MMA Александр Емельяненко провел тренировку в зале, где бил грушу.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы. Восстанавливаю спину и разгоню вас», — написал в соцсетях Александр Емельяненко.

В октябре Емельяненко сообщил, что его выписали из медицинского центра при МГУ, где несколько дней проходил процедуры после операции на спине.

Харитонов — о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал».

