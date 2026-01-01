Александр Емельяненко показал, как бьет по груше: «Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы»

«Тяжеловесы, готовьтесь и кидайте вызовы. Восстанавливаю спину и разгоню вас», — написал в соцсетях Александр Емельяненко.
В октябре Емельяненко сообщил, что его выписали из медицинского центра при МГУ, где несколько дней проходил процедуры после операции на спине.
Харитонов — о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал».
