Оливейра дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Топурия

Бразилец за время выступления в UFC выходил в октагон против обоих, дважды проиграв досрочно: Махачеву — сдачей, Топурии — нокаутом. Оливейра считает, что исход поединка целиком зависит от того, где он будет проходить. По его мнению, у Махачева один ключевой путь к победе — переход в клинч и последующий перевод в партер. В то же время Оливейра отмечает сокрушительную ударную мощь Топурии, подчеркивая, что пропущенный от него нокаут стал для него самым тяжелым в карьере.