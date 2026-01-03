Оливейра дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Топурия

Бразилец за время выступления в UFC выходил в октагон против обоих, дважды проиграв досрочно: Махачеву — сдачей, Топурии — нокаутом. Оливейра считает, что исход поединка целиком зависит от того, где он будет проходить. По его мнению, у Махачева один ключевой путь к победе — переход в клинч и последующий перевод в партер. В то же время Оливейра отмечает сокрушительную ударную мощь Топурии, подчеркивая, что пропущенный от него нокаут стал для него самым тяжелым в карьере.
«Если бой будет идти в стойке, победа за Топурией — он нокаутирует. Если же Исламу удастся захватить и перевести — финиширует он. Прогноз делать очень непросто, ведь чтобы схватить такого соперника, как Илия, сначала нужно опасно сблизиться с ним. Это крайне рискованно», — цитирует Оливейру redcorner.mma.