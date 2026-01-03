Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оливейра дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Топурия

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился прогнозом на потенциальный бой между действующими чемпионами промоушена в легком и полусреднем дивизионах — Илией Топурией и Исламом Махачевым соответственно.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Бразилец за время выступления в UFC выходил в октагон против обоих, дважды проиграв досрочно: Махачеву — сдачей, Топурии — нокаутом. Оливейра считает, что исход поединка целиком зависит от того, где он будет проходить. По его мнению, у Махачева один ключевой путь к победе — переход в клинч и последующий перевод в партер. В то же время Оливейра отмечает сокрушительную ударную мощь Топурии, подчеркивая, что пропущенный от него нокаут стал для него самым тяжелым в карьере.

«Если бой будет идти в стойке, победа за Топурией — он нокаутирует. Если же Исламу удастся захватить и перевести — финиширует он. Прогноз делать очень непросто, ведь чтобы схватить такого соперника, как Илия, сначала нужно опасно сблизиться с ним. Это крайне рискованно», — цитирует Оливейру redcorner.mma.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше