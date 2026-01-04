Ричмонд
Джонсон — о матчмейкинге UFC: «MMA — не спорт»

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон жестко высказался о политике промоушена.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Обычно, когда спортсмен находится на самой длинной победной серии в дивизионе, он должен быть главным претендентом, верно? Потому я всегда говорю, что MMA — не спорт», — сказал Джонсон.

Деметриус Джонсон раскритиковал бой Волкановски — Лопес: «Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет».

Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами».

