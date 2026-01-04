Иэн Гэрри: «Когда я одолею Махачева, то стану лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту»

"Ни у кого на планете не останется сомнений. Когда я одолею его, то выиграю у сильнейшего бойца мира. Все оправдания закончатся. Вариантов нет. Не нужно их искать. Я буду лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту.
Ислам — большой парень. Нет никаких оправданий — вообще. Когда я выиграю у Махачева, то стану чемпионом. Здесь нечего будет обсуждать", — сказал Гэрри.
Напомним, Иэн Гэрри — третий номер полусреднего дивизиона UFC. Махачев — чемпион.
Иэн Гэрри: «Готов драться с Махачевым даже в Дагестане. Хочу, чтобы это случилось до Рамадана».
Усман Нурмагомедов — о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару — это поединок за наследие».