Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иэн Гэрри: «Когда я одолею Махачева, то стану лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту»

Боец UFC Иэн Гэрри уверен, что победа над Исламом Махачевым убедит людей в его уровне.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Ни у кого на планете не останется сомнений. Когда я одолею его, то выиграю у сильнейшего бойца мира. Все оправдания закончатся. Вариантов нет. Не нужно их искать. Я буду лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту.

Ислам — большой парень. Нет никаких оправданий — вообще. Когда я выиграю у Махачева, то стану чемпионом. Здесь нечего будет обсуждать", — сказал Гэрри.

Напомним, Иэн Гэрри — третий номер полусреднего дивизиона UFC. Махачев — чемпион.

Иэн Гэрри: «Готов драться с Махачевым даже в Дагестане. Хочу, чтобы это случилось до Рамадана».

Усман Нурмагомедов — о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару — это поединок за наследие».

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше