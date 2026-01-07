Махачев предложил объединить два вида спорта в США: «Получится очень хорошая команда»

«Америка — одна из лучших в борьбе и баскетболе. Если они сделают коллаборацию, то получится очень хорошая команда. Как раз недавно пошел на матч NBA, американцы очень хорошо играют», — цитирует Махачева MMA.metaratings.ru.
Ислам в ноябре 2025 года посетил матч «Никс» против «Бруклина», за который выступает российский баскетболист Егор Демин.
