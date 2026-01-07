«Ни Махачев, ни Царукян не смогут удержать Илию на земле». Интервью Александра Топурии

Родной брат и тренер Илии Топурии Александр (7−1, 2−0 в UFC) дал большое интервью грузинскому каналу She Loves The Gloves.
Мы расшифровали самое интересное — о возможных поединках Илии с Царукяном и Махачевым, поражении Двалишвили от Петра Яна и бойцовской философии Александра.
«Митчелл держал Илию полторы минуты на земле, потому что у Илии не было задачи вставать в конце раунда»
В бою против Брайса Митчелла мы единственный раз увидели Топурию на спине — выглядел он в этой позиции не очень хорошо. Минуту не мог встать, показал посредственный гард, слишком легко дал себя посадить с одной ноги.
Многим фанам этого эпизода достаточно, чтобы списать Илию против Царукяна и Махачева, Александр же уверяет, что у брата и не было тогда задачи вставать.
"Единственный человек, который контролировал Илию на земле полторы минуты, — это Брайс Митчелл. Но на то были причины. Когда мы готовились в лагере на Брайса, мы знали, что он проведет тейкдаун. План был такой: если мы выигрываем раунд и он переводит тебя на последней минуте — не парься. И если вы пересмотрите бой, Илия даже не пытался встать. Илия использует борьбу только по необходимости. Сам проводит тейкдаун, только если видит, что не потратит много сил. Он доказал, что ему не нужно бороться все время. Его кулаки добыли ему пояса в двух дивизионах. Это факт. Если Илия будет защищать пояс с Царукяном, для Царукяна это будет нелегкий вечер. Во всех отношениях.
Как тренеру мне было бы интереснее всего посмотреть Илию против Ислама Махачева. Больше всего мне интересно:
а) как Ислам поведет себя, когда увидит, как Илия защищается;
б) какой ответ будет у Ислама на бокс Илии, как он будет боксировать с ним на ближней дистанции.
Я уверен, что Исламу будет нелегко удержать его на земле. Забрать спину у Илии непросто, и я уверен, у Ислама это не получится".
Топурия-старший смотрит очень много боев. Кроуфорда со Спенсом посмотрел 10 раз
Александр много лет является главным тренером брата, несмотря на молодой возраст и активную бойцовскую карьеру. Видимо, так рано сделаться хорошим спецом ему помог аналитический ум — он очень много смотрит разные единоборства и все изучает.
"Я смотрю все бои и анализирую. Я люблю этот спорт, и это моя работа — смотреть бои. Вчера, например, я посмотрел три боя по боксу. Просто ради удовольствия. Первый бой — большинство людей даже не знает этих боксеров. Вторым я посмотрел Канело — Котто. Потом Кроуфорд — Спенс, уже в десятый раз где-то. Я смотрю много бокса, смотрю борьбу и ММА.
В ММА я не пытаюсь быть похожим на какого-то одного бойца. Ты — тот, чьи бои ты больше всего смотришь и глубже всего исследуешь. Ты начинаешь тренироваться под такого бойца. Например, если я буду изучать глубоко Хабиба, я буду примерять на себя его тейкдауны, входы в борьбу. Хабиб доказал, что можно стать чемпионом мира за счет борьбы, но его стиль мне не подходит и не подходит Илии. Я могу дать сопернику подняться на земле и не буду всеми силами пытаться затащить его туда. Я изучаю всех бойцов и выхватываю у каждого отдельные детали. Я изучал Андерсона Сильву, Жозе Альдо, Емельяненко, всех. Жозе Альдо был большим вдохновением для меня и Илии. Если бы я хотел провести с кем-то спарринг мечты, это был бы Альдо".
«Если Мераб подготовится под свою манеру, а не под стойку, он побьет Яна в третьем бою».
Ранее Александр уже заявлял, что хочет подраться с Петром Яном, в этом интервью он подробнее разобрал поражение Двалишвили.
"Мераб дрался не в своем стиле, но дело не только в этом, дело и в том, что перед ним был Петр Ян. Все говорят, чего не сделал Мераб, но никто не говорит, что сделал Петр Ян. Петр Ян навязал свой бой. Но я уверен, что в третьем поединке, если Мераб правильно подготовится, он выиграет. Даже если это будет лучшая версия Яна, которую мы увидели во втором бою.
Стиль Мераба — это не только борьба, тут куча вещей. Его работа начинается с определенных сетапов и заканчивается борьбой. Это очень специфический стиль. Мерабу надо готовиться именно на этот стиль. Во втором бою, я не знаю, как он готовился, возможно, он готовился на бой в стойке. Когда ты настраиваешься на бой в стойке — потом тяжело перестроиться. Если он подготовится на свой стиль и навяжет его, Петр Ян его не остановит".
Никита Горшенин