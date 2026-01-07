«Ни Махачев, ни Царукян не смогут удержать Илию на земле». Интервью Александра Топурии

В ММА я не пытаюсь быть похожим на какого-то одного бойца. Ты — тот, чьи бои ты больше всего смотришь и глубже всего исследуешь. Ты начинаешь тренироваться под такого бойца. Например, если я буду изучать глубоко Хабиба, я буду примерять на себя его тейкдауны, входы в борьбу. Хабиб доказал, что можно стать чемпионом мира за счет борьбы, но его стиль мне не подходит и не подходит Илии. Я могу дать сопернику подняться на земле и не буду всеми силами пытаться затащить его туда. Я изучаю всех бойцов и выхватываю у каждого отдельные детали. Я изучал Андерсона Сильву, Жозе Альдо, Емельяненко, всех. Жозе Альдо был большим вдохновением для меня и Илии. Если бы я хотел провести с кем-то спарринг мечты, это был бы Альдо".