UFC официально объявил первый бой Казахстана в 2026 году: есть дата и место

22 февраля 30-летний уроженец Актобе проведёт встречу против американского файтера Оде Осборна (13−9) в рамках турнира UFC в Хьюстоне (штат Техас, США).
Примечательно, что ранее другой боец из Казахстана, Асу Алмабаев (23−3), ныне занимающий седьмую строчку рейтинга в дивизионе, также дебютировал в сильнейшей лиге мира поединком против Осборна. Тогда американец проиграл нашему соотечественнику сабмишеном во втором раунде.
Напомним, Идрис принял участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, победителю которого гарантировался контракт с UFC. Представитель Казахстана уверенно прошёл турнирную дистанцию и сумел добраться до финала проекта, где ему противостоял американец Джозеф Моралес (15−2).
Решающий бой состоялся на турнире UFC 319 в Чикаго (Штат Иллинойс, США). Поединок завершился во втором раунде — Моралес сумел одержать победу, успешно проведя удушающий приём «треугольник». Это поражение стало первым в профессиональной карьере Идриса.
Несмотря на неудачу в финале и досрочное завершение боя, выступление Алиби Идриса не осталось незамеченным. Казахстанский боец произвёл впечатление на руководство лиги и в итоге получил контракт с организацией Дэйны Уайта.
Этот поединок будет первым для Казахстана в стартовавшем году в рамках UFC.