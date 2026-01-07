UFC официально объявил первый бой Казахстана в 2026 году: есть дата и место

Примечательно, что ранее другой боец из Казахстана, Асу Алмабаев (23−3), ныне занимающий седьмую строчку рейтинга в дивизионе, также дебютировал в сильнейшей лиге мира поединком против Осборна. Тогда американец проиграл нашему соотечественнику сабмишеном во втором раунде.