Американский экс-чемпион UFC похвастался своей папахой: «Подарок из России»

Боец ММА признался, что у него в коллекции есть папаха, привезенная ему из России.
— Такую вещь нельзя покупать, ее должны подарить. Спасибо моему корешу Хаджи, это его подарок из России. Когда я ее надеваю, то мне у меня одна мысль «смэш». Сразу хочется всех валить и мочить.
— Как насчет выйти в папахе на следующий бой?
— Не знаю, не знаю. Но мне нравится эта вещь. Она очень теплая, а я раньше жил в Мичигане и привык к таким предметам, — сказал Хилл в интервью The Schmo.
Слово «смэш» (англ. smash) является частым в речи таких российских бойцов с Кавказа, как Хабиб Нурмагомедов или Хамзат Чимаев.
Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.Читать дальше