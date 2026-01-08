Ричмонд
Американский экс-чемпион UFC похвастался своей папахой: «Подарок из России»

Экс-чемпион UFC Джамал Хилл рассказал о необычном предмете своего гардероба.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

Боец ММА признался, что у него в коллекции есть папаха, привезенная ему из России.

— Такую вещь нельзя покупать, ее должны подарить. Спасибо моему корешу Хаджи, это его подарок из России. Когда я ее надеваю, то мне у меня одна мысль «смэш». Сразу хочется всех валить и мочить.

— Как насчет выйти в папахе на следующий бой?

— Не знаю, не знаю. Но мне нравится эта вещь. Она очень теплая, а я раньше жил в Мичигане и привык к таким предметам, — сказал Хилл в интервью The Schmo.

Слово «смэш» (англ. smash) является частым в речи таких российских бойцов с Кавказа, как Хабиб Нурмагомедов или Хамзат Чимаев.

