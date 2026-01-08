Американский экс-чемпион UFC похвастался своей папахой: «Подарок из России»

Узнать больше по теме

Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC

Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.