Джош Томпсон: «Я взял интервью у Конора — и это очень разозлило Хабиба. Он какое-то время со мной не разговаривал»

Для него очень важна верность. Я всегда был лояльным человеком, поэтому даже не подумал, что это может его обидеть. Я не ожидал, что он разозлится, но он действительно был зол. Он был расстроен, и сейчас, оглядываясь назад, я его понимаю", — сказал Томпсон.