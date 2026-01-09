Ричмонд
Джош Томпсон: «Я взял интервью у Конора — и это очень разозлило Хабиба. Он какое-то время со мной не разговаривал»

Экс-боец UFC и бывший спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова Джош Томпсон рассказал об отношениях с россиянином.

Источник: Спортс"

«Хабиб был очень расстроен, потому что я пригласил Конора Макгрегора на свое шоу. Он какое-то время со мной не разговаривал. Мне пришлось самому написать ему: “Эй, ты не отвечаешь на мои звонки”.

Мы потом случайно пересеклись, и он сказал: «Брат, меня действительно задело, что ты взял у него интервью». Он сам не поднимал эту тему, пока я не подошел к нему.

Для него очень важна верность. Я всегда был лояльным человеком, поэтому даже не подумал, что это может его обидеть. Я не ожидал, что он разозлится, но он действительно был зол. Он был расстроен, и сейчас, оглядываясь назад, я его понимаю", — сказал Томпсон.

