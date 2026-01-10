Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция перенесла саммит G7 ради турнира UFC в Белом доме

Изначально встречу лидеров «Большой семерки» планировалось провести с 14 по 16 июня. Теперь новые даты саммита — с 15 по 17 июня.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Франция перенесла даты саммита G7 в Эвиане, чтобы избежать совпадения с турниром UFC, который запланирован на лужайке Белого дома 14 июня в честь 80-летия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с планированием мероприятия.

Изначально встречу лидеров «Большой семерки» планировалось провести с 14 по 16 июня. Теперь новые даты саммита — с 15 по 17 июня.

«Наши партнеры сочли, что участие Трампа в саммите G7 как лидера свободного мира имеет важное значение. Они любезно сдвинули даты, чтобы учесть график президента США», — заявил представитель Белого дома.

Однако представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона заявил, что изменение графика стало «результатом консультаций с партнерами по G7», не связывав перенесение даты с турниром.

Турнир UFC состоится в Белом доме 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа. По данным The Hill, октагон UFC будет возведен на южной лужайке Белого дома. Мероприятие будет включать фейерверки и световые шоу, а также взвешивание бойцов у мемориала Аврааму Линкольну.