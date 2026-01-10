Александр Емельяненко перешел на мат после вопроса про брата Федора

«Это не ко мне вопрос. Задавайте вопрос тому, кто примириться не хочет. Сколько к нему еще на поклон идти? В ноги кланяться. Мне уже надоело, честно скажу. Даже на Прощеное воскресенье, когда я остановился у храма и попросил прощения за все, в чем я виноват…



Я не понимаю, в чем я виноват, перед кем я должен извиниться, что я должен сделать… Сегодня мне проще двигаться и жить одному, нежели, ***, держать отчет, ***, перед Федей, ***, перед еще кем-то. “Ты сегодня где? Ты сегодня что? Ты сегодня как? Ты почему?” И эти тысячи вопросов, ***, про то, почему туда не сходил, почему сюда не сходил… Быть добровольным рабом, ***, у вашего Феди, *** “, — сказал Емельяненко в выпуске “The КастаПодкаст”.