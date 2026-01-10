А. Емельяненко — о брате Иване: «Приходит ко мне и говорит: “У меня столько денег. Я не знаю, на что их тратить”»

«С младшим братом не поддерживаю отношения. Когда у нас с Федей конфликт произошел, он хотел его в армию отдать, а я сказал, что он в армию не пойдет. Сказал, что в Питер заберу и устрою в институт Лесгафта без экзаменов. Я ему показал зал бокса, где занимались профессионалы. Я ему сказал: вот зал, вот институт — у тебя две дороги. Он приходит ко мне и говорит: “Блин, у меня столько денег. Я не знаю, на что их тратить”. Жена дает, я даю, отец дает, мать дает. “Вы мне все покупаете, вы меня одеваете, кормите, поите”. Я ему машину купил, чтобы он не мерз на остановке зимой.



В итоге его сгубила клубная жизнь. Он начал тусоваться, в четыре утра приходить кривоватым. Я ему говорю: “Почему ты бухаешь? Хочешь бухать — иди в общежитие и бухай там. В итоге мама за него вцепилась: “Мой сыночка, мой сыночка”. Твой сыночка — и занимайся твоим сыночкой, я, говорю, устал от твоего сыночки.



Я его решил отправить в Оскол. Пусть в армию забирают. Может, после армии поумнее придет. Мама влезла и отправила его в институт. В институте общажном, где все такие же, как и он, там вообще бардак. Пришлось ему идти в армию. Я думал, может быть, после армии у него мозги появятся. После армии — то же самое”, — сказал Емельяненко в выпуске “The КастаПодкаст”.