Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александру Емельяненко требуется на лечение $1 млн

Известный боец ММА Александр Емельяненко, перенесший операцию на позвоночнике, рассказал, что ему нужны существенные средства, чтобы попытаться избавиться от проблем со здоровьем.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

«Роман Ротенберг посоветовал мне доктора. Он очень тщательно все посмотрел и сказал, что у меня не какие-то спазмы, а перелом позвоночника. Из-за этого перелома произошло чуть-чуть смещение на спинной нерв.

Доктор прописал мне уколы. Сумасшедше дорогие уколы. Пять уколов стоят $250 тыс. Короче, курс — $1 млн. Заказывать нужно в Корее. Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это [уколы] единственный вариант. Они на стволовых клетках основаны.

С утра просыпаюсь и до туалета, до кухни я могу без костылей двигаться, но на длинные расстояния мне уже тяжело идти. Мне нужно на что-то опереться. Вот я и хожу с костылем», — сказал Емельяненко в выпуске «The КастаПодкаст».