Александру Емельяненко требуется на лечение $1 млн

«Роман Ротенберг посоветовал мне доктора. Он очень тщательно все посмотрел и сказал, что у меня не какие-то спазмы, а перелом позвоночника. Из-за этого перелома произошло чуть-чуть смещение на спинной нерв.



Доктор прописал мне уколы. Сумасшедше дорогие уколы. Пять уколов стоят $250 тыс. Короче, курс — $1 млн. Заказывать нужно в Корее. Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это [уколы] единственный вариант. Они на стволовых клетках основаны.



С утра просыпаюсь и до туалета, до кухни я могу без костылей двигаться, но на длинные расстояния мне уже тяжело идти. Мне нужно на что-то опереться. Вот я и хожу с костылем», — сказал Емельяненко в выпуске «The КастаПодкаст».