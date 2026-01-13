Чемпион UFC Волкановски назвал условие скорого боя против Мовсара Евлоева

31 января Волкановски проведет титульный реванш UFC в полулегком весе против бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).
«Я собираюсь выйти (против Лопеса), победить без каких-либо травм и вскоре вернуться в октагон. И тогда мы можем устроить битву в с кем-то типа Мовсара Евлоева или Лерона Мерфи», — заявил Волкановски в интервью Ариэлю Хельвани.
Александр Волкановски провел 31 бой в ММА и одержал 27 побед. На счету россиянина Мовсара Евлоева 19 выигрышей в 19 поединках.
