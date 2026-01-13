Ричмонд
Чемпион UFC Волкановски назвал условие скорого боя против Мовсара Евлоева

Австралийский боец, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о своих спортивных планах.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

31 января Волкановски проведет титульный реванш UFC в полулегком весе против бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

«Я собираюсь выйти (против Лопеса), победить без каких-либо травм и вскоре вернуться в октагон. И тогда мы можем устроить битву в с кем-то типа Мовсара Евлоева или Лерона Мерфи», — заявил Волкановски в интервью Ариэлю Хельвани.

Александр Волкановски провел 31 бой в ММА и одержал 27 побед. На счету россиянина Мовсара Евлоева 19 выигрышей в 19 поединках.

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкановски: карьера и личная жизнь бойца UFC
В мире смешанных единоборство то и дело зажигаются новые звёзды. Количество весовых категорий и промоушенов только располагает к этому. Но много ли вы знаете бойцов с прозвищем «Великий»? Александр Волкановски своей карьерой точно заслужил такой лестный эпитет. Расскажем о биографии бойца в нашем материале.
Читать дальше