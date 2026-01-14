Ричмонд
Чимаеву предсказали успешный год в UFC: «Он может вернуть свою ауру»

Комментатор UFC Лаура Санко поделилась ожиданиями от выступлений Хамзата Чимаева в 2026 году.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

В 2025-м Чимаев стал чемпионом среднего веса UFC благодаря победе над бойцом из ЮАР Дрикусом Дю Плесси.

«Мне кажется, Чимаева ждет еще один громкий год. Мы не знаем, в каком дивизионе он будет выступать и с кем будет драться. Но разговоров вокруг него всегда много, а теперь он еще и удерживает пояс. Его титульный поединок спровоцировал рассуждения насчет борьбы, но я уверена, что Хамзату по силам вернуться, добыть зрелищную победу и вернуть свою ауру непобедимого монстра.

Немного жаль, что Чимаев как чемпион теперь будет выходить на бой вторым. Мне очень нравились моменты, когда Хамзат сидел на клетке октагона рядом с Дарреном Тиллом. Это выглядело так круто!

Я хочу увидеть бой Чимаев — Имавов. Хотя есть шанс, что на Хамзата введут победителя боя Стрикленд — Эрнандес. Шону придется очень неудобно против Чимаева, так что я не уверена, что между ними получится стоящий поединок. Посмотрим, сможет ли Чимаев провести две защиты в 2026-м», — сказала Санко в интервью Майку Бону.

