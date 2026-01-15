Легенда UFC объяснил тренерский успех Хабиба: «Стал второстепенным персонажем»

«Знаешь, какой Хабиб? Знаешь, почему он такой крутой тренер? Хабиб — самый бескорыстный человек, какого я встречал. Он всегда ставит своих спортсменов впереди себя, выше себя. Во всем, что он делает. Чтобы быть великим тренером, нельзя иметь эго. Хабиб стал второстепенным персонажем для всех, кого тренирует. При этом он проводит очень много времени вдали от семьи, чтобы его парни были готовы к боям», — заявил Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.