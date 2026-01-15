Ричмонд
Легенда UFC объяснил тренерский успех Хабиба: «Стал второстепенным персонажем»

Американская легенда UFC Даниэль Кормье поделился мнением об успехе прославленного российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в качестве тренера.

Источник: Getty Images

Хабиб завершил бойцовскую карьеру в 2020 году и с тех пор тренирует свою команду. Под его руководством занимаются такие бойцы, как Ислам Махачев, Умар и Усман Нурмагомедовы, Гаджи Рабаданов, Магомед Зайнуков и другие.

«Знаешь, какой Хабиб? Знаешь, почему он такой крутой тренер? Хабиб — самый бескорыстный человек, какого я встречал. Он всегда ставит своих спортсменов впереди себя, выше себя. Во всем, что он делает. Чтобы быть великим тренером, нельзя иметь эго. Хабиб стал второстепенным персонажем для всех, кого тренирует. При этом он проводит очень много времени вдали от семьи, чтобы его парни были готовы к боям», — заявил Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
