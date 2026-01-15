Ричмонд
Украинский боец заявил о готовности отобрать титул у Махачева: «Победа над таким человеком — лучше двух поясов»

Украинский боец UFC Ярослав Амосов высказался о потенциальном бое с чемпионом полусреднего веса Исламом Махачевым.

Источник: Getty Images

"Посмотрите на это с другой стороны. Победить россиянина — это было бы прям так… Вот будь Нил Магни россиянином, согласитесь, это было бы мощно?

И тем более, мы понимаем, о каком россиянине сейчас может идти речь — и забрать у него титул… Об этом пока не думаю, потому что я не претендент. Но я что, не буду биться за пояс, потому что он россиянин? Я понимаю всю ситуацию, я понимаю ситуацию в стране, между странами — я это понимаю. Забрать пояс у такого человека — лучше, чем забрать два пояса", — сказал Амосов в интервью Fight Zone.

Амосов является бывшим обладателем чемпионского пояса Bellator. Он выступает в полусреднем весе.