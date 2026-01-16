Глава UFC объяснил отношение к Царукяну: «С Джоном Джонсом то же самое»

Да, Царукян победил Хукера, но он чуть не сорвал бой, когда ударил Дэна головой на битве взглядов. Никто не может сказать, что мы не дали Царукяну шанс проявить себя. Его ситуацию нельзя сравнивать с тем, когда Белал Мухаммад шел на серии из побед. Он справедливо задавал вопрос: «Сколько раз мне нужно победить, чтобы получить титульник?» В случае с Царукяном все иначе.