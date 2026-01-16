Глава UFC объяснил отношение к Царукяну: «С Джоном Джонсом то же самое»

25 января Пэдди Пимблетт проведет поединок за временный пояс против Джастина Гейджи, хотя первым номером категории до 70 кг является именно Царукян.
"У Царукяна была возможность, он ее упустил. Теперь ему надо вернуть себе звание претендента. Я хочу иметь возможность положиться на бойца, когда он получает шанс подраться за пояс. С Джоном Джонсом то же самое. Меня спрашивают насчет боя с участием Джонса в Белом доме — но могу ли я положиться на Джонса?
Да, Царукян победил Хукера, но он чуть не сорвал бой, когда ударил Дэна головой на битве взглядов. Никто не может сказать, что мы не дали Царукяну шанс проявить себя. Его ситуацию нельзя сравнивать с тем, когда Белал Мухаммад шел на серии из побед. Он справедливо задавал вопрос: «Сколько раз мне нужно победить, чтобы получить титульник?» В случае с Царукяном все иначе.
Арман дрался недавно, мы решили сделать ставку на поединок Гейджи — Пимблетт. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Уайт в интервью Complex.